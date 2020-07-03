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ЕР поддержала голосование по установке стел "Город трудовой доблести"
"Единая Россия" поддерживает идею провести голосование за место установки стел "Город трудовой доблести", сообщил замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:59
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ЕР поддержала голосование по установке стел "Город трудовой доблести"

14:59 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. "Единая Россия" поддерживает идею провести голосование за место установки стел "Город трудовой доблести", сообщил замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" 20 российским городам. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил провести в Самаре голосование, в ходе которого жители смогут выбрать место для установки памятной стелы в честь присвоения городу звания Город трудовой доблести.
"Это даст возможность людям самим выбрать то общественное пространство в своем городе, которое и станет знаковым местом в память о тех, кто в годы войны обеспечивал фронт самым необходимым и внес вклад в приближении Победы", - цитирует пресс-служба ЕР слова Хинштейна.
Голосование пройдёт, в том числе, в официальных аккаунтах региональных отделений партии в соцсетях.
Кроме того, "Единая Россия" и оргкомитет "Наша Победа" организуют и проведут в регионах конкурс на лучшие эскизы будущих мемориальных объектов.
Пермь
Вчера, 11:48
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