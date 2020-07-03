ЕР поддержала голосование по установке стел "Город трудовой доблести"

"Это даст возможность людям самим выбрать то общественное пространство в своем городе, которое и станет знаковым местом в память о тех, кто в годы войны обеспечивал фронт самым необходимым и внес вклад в приближении Победы", - цитирует пресс-служба ЕР слова Хинштейна.