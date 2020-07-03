ЕР поддержала голосование по установке стел "Город трудовой доблести"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. "Единая Россия" поддерживает идею провести голосование за место установки стел "Город трудовой доблести", сообщил замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" 20 российским городам. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил провести в Самаре голосование, в ходе которого жители смогут выбрать место для установки памятной стелы в честь присвоения городу звания Город трудовой доблести.
"Это даст возможность людям самим выбрать то общественное пространство в своем городе, которое и станет знаковым местом в память о тех, кто в годы войны обеспечивал фронт самым необходимым и внес вклад в приближении Победы", - цитирует пресс-служба ЕР слова Хинштейна.
Голосование пройдёт, в том числе, в официальных аккаунтах региональных отделений партии в соцсетях.
Кроме того, "Единая Россия" и оргкомитет "Наша Победа" организуют и проведут в регионах конкурс на лучшие эскизы будущих мемориальных объектов.