Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО»
Ядерные технологии
https://ria.ru/20200703/1573853375.html
COVID-19 не изменил планы "Росатома" по выпуску топлива для АЭС будущего
Ситуация с коронавирусной инфекцией не нарушила план предприятия госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск, Красноярский край) по... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:57
ядерные технологии
коронавирус в россии
горно-химический комбинат
белоярская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
красноярский край
железногорск
новости - ядерные технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_d519e138f7df54c24d8568f6c8da4f1e.jpg
https://ria.ru/20200626/1573505035.html
https://ria.ru/20200611/1572781307.html
красноярский край
железногорск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_d519e138f7df54c24d8568f6c8da4f1e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_b8f48b6883b3a6b0d83338ef8f969ab3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_1023:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_83d81689c37d1cdc69067ec59fae30da.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, горно-химический комбинат, белоярская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", красноярский край, железногорск , новости - ядерные технологии, в мире

COVID-19 не изменил планы "Росатома" по выпуску топлива для АЭС будущего

14:57 03.07.2020
116
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией не нарушила план предприятия госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск, Красноярский край) по промышленному производству так называемого смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, которое планируется использовать в атомной энергетике будущего, сообщила пресс-служба ГХК.
Как отмечается в сообщении, в первом полугодии нынешнего года, несмотря на COVID-19, "все производственные планы выполнены". "Особенно важно, что завод фабрикации топлива выполнил план полугодия по выпуску тепловыделяющих сборок МОКС-топлива", - говорится в сообщении.
Стенд компании Росатом на Петербургском международном экономическом форуме-2019
26 июня, 11:41
"Росатом" начал подготовку к строительству блоков АЭС большой мощности
Росатом осваивает технологии, необходимые для решения стратегической задачи по созданию в России замкнутого ядерного топливного цикла и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах. В таком цикле будет создан "круговорот" ядерного топлива. В результате за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно увеличится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.
В январе нынешнего года сообщалось о том, что в реактор на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 Белоярской АЭС была загружена первая серийная партия промышленного МОКС-топлива производства ГХК. В МОКС-топливе применяется обедненный уран и плутоний, выделенный в процессе переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики. Реактор БН-800 предназначен для практической демонстрации работы промышленного МОКС-топлива.
Планируется, что в 2022 году энергоблок №4 Белоярской АЭС впервые в истории отечественной атомной энергетики полностью перейдёт на промышленное МОКС-топливо. Это будет важным шагом на пути к замыканию ядерного топливного цикла.
Блок №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 стал прототипом более мощных коммерческих "быстрых" энергоблоков БН-1200. Ранее сообщалось, что решение о строительстве пилотного блока БН-1200 также на Белоярской АЭС может быть принято в начале 2020-х годов.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
11 июня, 04:10Ядерные технологии
Росатом запустил проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
301100
Обсудить 0
Ядерные технологииКоронавирус в РоссииГорно-химический комбинатБелоярская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Красноярский крайЖелезногорскНовости - Ядерные технологииВ мире
Рекомендуем
Индия. Нью-Дели
Индия прекратит импорт энергооборудования из Китая и Пакистана
Здание правительства Украины в Киеве
Источник: Киев не привез в Берлин проект измененной конституции
Председатель парламента Ливии Акила Салех
Спикер парламента Ливии обвинил главу ПНС в нарушении соглашений
Полиция во время акции протеста
В Германии прошли протесты против закона об отказе от угля в энергетике
Девушки в парке в центре Милана
В Италии ожидают серьезное снижение рождаемости из-за COVID-19
Вячеслав Никонов
В Госдуме заявили, что плана перехода на дистанционное образование нет
Заграничный паспорт
В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон скептически оценил идею преклонять колено в память о Флойде
Участники чемпионата WorldSkills
Власти предложили перенести национальный финал WorldSkills на 2023 год
Киев
На Украине упростили поступление в вузы для абитуриентов из Крыма
Прохожие у торгового центра Европа в Одессе
На Украине за три дня зафиксировали более трех тысяч нарушений карантина
Автомобиль скорой помощи на Украине
Во Львовской области в ДТП пострадали одиннадцать человек
Финский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске
Немецкие следователи рассказали о работе с СК по преступлениям нацистов
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник
В Совфеде ответили на критику США в адрес "Буревестника" и "Посейдона"
Мемориальный комплекс Концлагерь Красный в Крыму
Адвокат прокомментировал расследование СК фашистских преступлений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
Лента новостейМолния