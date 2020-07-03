COVID-19 не изменил планы "Росатома" по выпуску топлива для АЭС будущего

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией не нарушила план предприятия госкорпорации " Ситуация с коронавирусной инфекцией не нарушила план предприятия госкорпорации " Росатом " " Горно-химический комбинат " (ГХК, Железногорск Красноярский край ) по промышленному производству так называемого смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, которое планируется использовать в атомной энергетике будущего, сообщила пресс-служба ГХК.

Как отмечается в сообщении, в первом полугодии нынешнего года, несмотря на COVID-19, "все производственные планы выполнены". "Особенно важно, что завод фабрикации топлива выполнил план полугодия по выпуску тепловыделяющих сборок МОКС-топлива", - говорится в сообщении.

Росатом осваивает технологии, необходимые для решения стратегической задачи по созданию в России замкнутого ядерного топливного цикла и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах. В таком цикле будет создан "круговорот" ядерного топлива. В результате за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно увеличится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.

В январе нынешнего года сообщалось о том, что в реактор на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 Белоярской АЭС была загружена первая серийная партия промышленного МОКС-топлива производства ГХК. В МОКС-топливе применяется обедненный уран и плутоний, выделенный в процессе переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики. Реактор БН-800 предназначен для практической демонстрации работы промышленного МОКС-топлива.

Планируется, что в 2022 году энергоблок №4 Белоярской АЭС впервые в истории отечественной атомной энергетики полностью перейдёт на промышленное МОКС-топливо. Это будет важным шагом на пути к замыканию ядерного топливного цикла.