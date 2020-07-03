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Индия прекратит импорт энергооборудования из Китая и Пакистана
Индия не будет импортировать энергетическое оборудование из Китая и Пакистана, заявил министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:56
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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кашмир, мид кнр, huawei technologies, нью-дели, пакистан, в мире

Индия прекратит импорт энергооборудования из Китая и Пакистана

14:56 03.07.2020
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© РИА Новости / Евгений БезекаИндия. Нью-Дели
Индия. Нью-Дели
© РИА Новости / Евгений Безека
Индия. Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июл – РИА Новости. Индия не будет импортировать энергетическое оборудование из Китая и Пакистана, заявил министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх.
"Индия импортировала энергетическое оборудование на сумму 710 миллиардов рупий (9,4 миллиарда долларов), включая (импорт на сумму) 210 миллиардов рупий (2,8 миллиарда долларов) из Китая … Это - то, что мы не можем допустить, когда страна вторглась на нашу территорию ... мы ничего не будем брать из Китая и Пакистана", - сказал Сингх на конференции, которая транслировалась онлайн.
Он также отметил, что государственные компании не должны отдавать заказы на поставку оборудования китайским фирмам.
Ранее Сингх сообщил, что Индия будет проверять все закупленное за границами страны, в том числе в Китае, электрооборудование на наличие вредоносных программ и троянских вирусов.
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30 июня, 12:48
Китай "серьезно обеспокоен" из-за блокировки TikTok и WeChat в Индии
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление сил в Ладакхе у линии фактического контроля. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.
Сложившаяся ситуация сказалась на экономических отношениях стран – в частности, Индия намерена отстранить китайский телекоммуникационный гигант Huawei от участия в испытаниях сетей 5G, власти страны запретили 59 разработанных в Китае мобильных приложений и хочет усилить контроль поставляемыми в страну китайскими товарами через страны АСЕАН. МИД КНР в свою очередь заявил, что Китай примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний в Индии.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
23 июня, 11:51
Китай и Индия договорились снизить напряженность на границе
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