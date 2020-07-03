Индия прекратит импорт энергооборудования из Китая и Пакистана

"Индия импортировала энергетическое оборудование на сумму 710 миллиардов рупий (9,4 миллиарда долларов), включая (импорт на сумму) 210 миллиардов рупий (2,8 миллиарда долларов) из Китая … Это - то, что мы не можем допустить, когда страна вторглась на нашу территорию ... мы ничего не будем брать из Китая и Пакистана", - сказал Сингх на конференции, которая транслировалась онлайн.