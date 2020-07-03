Перепрофилированные псковские больницы ввернутся к штатной работе

"Из 1438 специализированных коек более половины (741) остаются свободными, и такая ситуация сохраняется уже достаточно продолжительное время… Поэтому мы с завтрашнего дня по согласованию с министерством здравоохранения начнем последовательный перевод этих коек обратно в штатный режим", - сказал Ведерников на заседании регионального оперштаба, которое транслируется Псковским агентством информации.

При этом, по оценке Ведерникова, в Псковской области еще рано кардинально смягчать ограничительные меры, власти региона считают оправданным лишь "несколько аккуратных корректировок" ограничений по коронавирусу. Так, предполагается сделать рекомендательным, а не обязательным посещение магазинов пожилыми людьми исключительно в утренние часы. Также предполагается отменить временной регламент самостоятельных прогулок детей, сохранив запрет на использование скамеек, а также инвентаря детских площадок.

По данным оперштаба региона, на пятницу в Псковской области подтверждено 2969 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 34 случая. Выздоровели 1110 человек, в том числе 45 – за минувшие сутки. Скончались 25 человек.