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Перепрофилированные псковские больницы ввернутся к штатной работе
Больницы Псковской области, перепрофилированные под прием пациентов с коронавирусом, с субботы начнут возвращаться к штатной работе, поэтапно возобновляя... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:56
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псковская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил ведерников, псковская область, общество

Перепрофилированные псковские больницы ввернутся к штатной работе

14:56 03.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик надевает защитный костюм
Медик надевает защитный костюм
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медик надевает защитный костюм. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Больницы Псковской области, перепрофилированные под прием пациентов с коронавирусом, с субботы начнут возвращаться к штатной работе, поэтапно возобновляя плановую госпитализацию, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Из 1438 специализированных коек более половины (741) остаются свободными, и такая ситуация сохраняется уже достаточно продолжительное время… Поэтому мы с завтрашнего дня по согласованию с министерством здравоохранения начнем последовательный перевод этих коек обратно в штатный режим", - сказал Ведерников на заседании регионального оперштаба, которое транслируется Псковским агентством информации.
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При этом, по оценке Ведерникова, в Псковской области еще рано кардинально смягчать ограничительные меры, власти региона считают оправданным лишь "несколько аккуратных корректировок" ограничений по коронавирусу. Так, предполагается сделать рекомендательным, а не обязательным посещение магазинов пожилыми людьми исключительно в утренние часы. Также предполагается отменить временной регламент самостоятельных прогулок детей, сохранив запрет на использование скамеек, а также инвентаря детских площадок.
По данным оперштаба региона, на пятницу в Псковской области подтверждено 2969 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 34 случая. Выздоровели 1110 человек, в том числе 45 – за минувшие сутки. Скончались 25 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковПсковская областьОбщество
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