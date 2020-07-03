https://ria.ru/20200703/1573853306.html
Перепрофилированные псковские больницы ввернутся к штатной работе
Больницы Псковской области, перепрофилированные под прием пациентов с коронавирусом, с субботы начнут возвращаться к штатной работе, поэтапно возобновляя... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:56
2020-07-03T14:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил ведерников
псковская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333408_0:332:3049:2047_1400x0_80_0_0_f4b72b31dd9a49d63755861c0b5250bc.jpg
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил ведерников, псковская область, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости.
Больницы Псковской области
, перепрофилированные под прием пациентов с коронавирусом
, с субботы начнут возвращаться к штатной работе, поэтапно возобновляя плановую госпитализацию, сообщил губернатор Михаил Ведерников
.
"Из 1438 специализированных коек более половины (741) остаются свободными, и такая ситуация сохраняется уже достаточно продолжительное время… Поэтому мы с завтрашнего дня по согласованию с министерством здравоохранения начнем последовательный перевод этих коек обратно в штатный режим", - сказал Ведерников на заседании регионального оперштаба, которое транслируется Псковским агентством информации.
При этом, по оценке Ведерникова, в Псковской области еще рано кардинально смягчать ограничительные меры, власти региона считают оправданным лишь "несколько аккуратных корректировок" ограничений по коронавирусу. Так, предполагается сделать рекомендательным, а не обязательным посещение магазинов пожилыми людьми исключительно в утренние часы. Также предполагается отменить временной регламент самостоятельных прогулок детей, сохранив запрет на использование скамеек, а также инвентаря детских площадок.
По данным оперштаба региона, на пятницу в Псковской области подтверждено 2969 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 34 случая. Выздоровели 1110 человек, в том числе 45 – за минувшие сутки. Скончались 25 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.