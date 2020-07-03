Источник: Киев не привез в Берлин проект измененной конституции

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Украинская делегация на встречу политсоветников "нормандского формата" в Украинская делегация на встречу политсоветников "нормандского формата" в Берлине не привезла проект конституции с изменениями по особому статусу Донбасса , сообщил РИА Новости информированный российский источник.

По его словам, "требование Донбасса - чтобы особый статус был зафиксирован не только в законе об особом статусе, но и в конституции Украины". "Донбассу нужны конституционные гарантии, чтобы этот закон не отменили: конституционный суд возьмет и решит, что закон не соответствует конституции, поэтому он отменяется. То есть отдельного закона мало", - пояснил собеседник агентства. Он также напомнил, что это же требование содержится в минском комплексе мер 2015 года.

На вопрос, привезли ли украинцы на встречу политсоветников в Берлине проект конституции с изменениями по статусу Донбасса, источник РИА Новости ответил отрицательно.

"Нет (не привезли). В том то и дело, что они ( Украина ) не хотят идти по этому пути, и они не хотят вносить в конституцию изменения, касающиеся особого статуса Донбасса. Они не хотят вообще трогать конституцию. Они говорят, что будет закон об особом статусе и закон о децентрализации. И вот в рамках этого закона о децентрализации будет проведена такая псевдоконституционная реформа", - отметил источник.

"Это неприемлемо Донбассу", - сказал он.

Ранее в посольстве России в ФРГ сообщили, что замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата".

Это второй визит Козака в Берлин за последние полтора месяца. Замглавы администрации Кремля во время однодневного рабочего визита 13 мая встретился с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера ФРГ Яном Хеккером . По итогам встречи Козак сообщил журналистам, что участники консультаций "достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине", а также "множеству непростых задач, которые требуют решения, взаимодействия с представителями Донбасса, Украины в "нормандском формате". В кабмине ФРГ не стали раскрывать подробности встреч, отметив только, что приезд представителя Кремля, несмотря на санкции, был связан с обсуждением такой важной темы, как украинское урегулирование.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.