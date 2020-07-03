Источник: Киев не привез в Берлин проект измененной конституции

По его словам, "требование Донбасса - чтобы особый статус был зафиксирован не только в законе об особом статусе, но и в конституции Украины". "Донбассу нужны конституционные гарантии, чтобы этот закон не отменили: конституционный суд возьмет и решит, что закон не соответствует конституции, поэтому он отменяется. То есть отдельного закона мало", - пояснил собеседник агентства. Он также напомнил, что это же требование содержится в минском комплексе мер 2015 года.
На вопрос, привезли ли украинцы на встречу политсоветников в Берлине проект конституции с изменениями по статусу Донбасса, источник РИА Новости ответил отрицательно.
"Нет (не привезли). В том то и дело, что они (Украина) не хотят идти по этому пути, и они не хотят вносить в конституцию изменения, касающиеся особого статуса Донбасса. Они не хотят вообще трогать конституцию. Они говорят, что будет закон об особом статусе и закон о децентрализации. И вот в рамках этого закона о децентрализации будет проведена такая псевдоконституционная реформа", - отметил источник.
"Это неприемлемо Донбассу", - сказал он.
Ранее в посольстве России в ФРГ сообщили, что замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата".
Это второй визит Козака в Берлин за последние полтора месяца. Замглавы администрации Кремля во время однодневного рабочего визита 13 мая встретился с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера ФРГ Яном Хеккером. По итогам встречи Козак сообщил журналистам, что участники консультаций "достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине", а также "множеству непростых задач, которые требуют решения, взаимодействия с представителями Донбасса, Украины в "нормандском формате". В кабмине ФРГ не стали раскрывать подробности встреч, отметив только, что приезд представителя Кремля, несмотря на санкции, был связан с обсуждением такой важной темы, как украинское урегулирование.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Урегулирование также обсуждается в "нормандском формате", в который входят Россия, Украина, Франция и Германия. На первом за три года саммите этих стран, прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.