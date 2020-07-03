Адвокат прокомментировал расследование СК фашистских преступлений

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Работа Следственного комитета по расследованию фашистских преступлений на территории СССР важна как с юридической, так и исторической точки зрения, чтобы напомнить о преступности нацистской идеологии, считает адвокат Дмитрий Аграновский.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости рассказал, что новые уголовные дела по ранее не расследованным преступлениям времен Великой Отечественной войны, включая массовые убийства, расследуются по принципу Нюрнбергского трибунала о неотвратимости наказания.
"По такой категории дел срока давности не существует. Расследование имеет, в первую очередь, психологическое и воспитательное значение. Важно напомнить новым поколениям, что такое нацизм и что это преступная идеология, а то мы наблюдаем попытки ее возрождения", - сказал РИА Новости Аграновский.
По его мнению, тема снова стала актуальной и близкой.
"Работа следствия тут больше напоминает работу историков, так как реально кого-либо к ответственности не привлечешь, но такие дела необходимо расследовать, констатировать факты и делать юридические выводы", - отметил адвокат.