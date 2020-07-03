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Адвокат прокомментировал расследование СК фашистских преступлений
Работа Следственного комитета по расследованию фашистских преступлений на территории СССР важна как с юридической, так и исторической точки зрения, чтобы... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:53
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
дмитрий аграновский
ссср
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, дмитрий аграновский, ссср, происшествия

Адвокат прокомментировал расследование СК фашистских преступлений

14:53 03.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Концлагерь "Красный" в Крыму
Мемориальный комплекс Концлагерь Красный в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Мемориальный комплекс "Концлагерь "Красный" в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Работа Следственного комитета по расследованию фашистских преступлений на территории СССР важна как с юридической, так и исторической точки зрения, чтобы напомнить о преступности нацистской идеологии, считает адвокат Дмитрий Аграновский.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости рассказал, что новые уголовные дела по ранее не расследованным преступлениям времен Великой Отечественной войны, включая массовые убийства, расследуются по принципу Нюрнбергского трибунала о неотвратимости наказания.
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"По такой категории дел срока давности не существует. Расследование имеет, в первую очередь, психологическое и воспитательное значение. Важно напомнить новым поколениям, что такое нацизм и что это преступная идеология, а то мы наблюдаем попытки ее возрождения", - сказал РИА Новости Аграновский.
По его мнению, тема снова стала актуальной и близкой.
"Работа следствия тут больше напоминает работу историков, так как реально кого-либо к ответственности не привлечешь, но такие дела необходимо расследовать, констатировать факты и делать юридические выводы", - отметил адвокат.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинДмитрий АграновскийСССРПроисшествия
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