Адвокат прокомментировал расследование СК фашистских преступлений

"По такой категории дел срока давности не существует. Расследование имеет, в первую очередь, психологическое и воспитательное значение. Важно напомнить новым поколениям, что такое нацизм и что это преступная идеология, а то мы наблюдаем попытки ее возрождения", - сказал РИА Новости Аграновский.