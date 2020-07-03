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В Хакасии ожидают ураганный ветер до 30 метров в секунду
Синоптики прогнозируют ливневые дожди с градом при ветре со скоростью до 30 метров в секунду в субботу в Хакасии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика хакасия
общество
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РИА Новости
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика хакасия, общество

В Хакасии ожидают ураганный ветер до 30 метров в секунду

14:53 03.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Annenkoan / Город Абакан
Город Абакан
CC BY-SA 4.0 / Annenkoan /
Город Абакан. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 июл - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливневые дожди с градом при ветре со скоростью до 30 метров в секунду в субботу в Хакасии, сообщает пресс-служба главы республики.
"По информации Хакасского гидрометцентра, 4 июля по Хакасии ожидаются кратковременные дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами 25-30 метров в секунду. Специалисты ГУ МЧС России по Хакасии призывают граждан проявить максимальную осторожность и соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении.
Власти предупреждают, что ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травм, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП.
"Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами. Возможно повреждение и гибель сельхозкультур из-за града", - сообщает пресс-служба.
Штормовой прогноз специалисты МЧС направили в муниципальные образования, в министерства и ведомства Хакасии, руководителям объектов экономики.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика ХакасияОбщество
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