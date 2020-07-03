В Хакасии ожидают ураганный ветер до 30 метров в секунду

"Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами. Возможно повреждение и гибель сельхозкультур из-за града", - сообщает пресс-служба.