Умер старейший артист Театра Армии Александр Петров

"3 июля 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни, скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров... Прощание с артистом состоится 6 июля 2020 года в 11.00 в Центральном академическом театре Российской Армии", - говорится в сообщении.

"Александр Алексеевич был гордостью... и авторитетом для всего коллектива. Он прослужил в нашем театре почти 70 лет, за эти годы Александр Петров ни разу не изменил Театру Армии. Более 50 ролей сыграл в театре Александр Алексеевич", - говорится в сообщении театра.