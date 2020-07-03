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Умер старейший артист Театра Армии Александр Петров
Старейший артист Центрального академического театра Российской армии Александр Петров скончался в пятницу на 99-м году жизни, прощание состоится 6 июля,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:51
культура
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852605_0:60:351:257_1400x0_80_0_0_55e711da5bc47a1d9cdd08e5c6a0e4c1.jpg
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РИА Новости
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60
новости культуры, центральный академический театр российской армии , гитис

Умер старейший артист Театра Армии Александр Петров

14:51 03.07.2020
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© Фото : Театр советской армииАктер Александр Петров
Актер Александр Петров
© Фото : Театр советской армии
Актер Александр Петров. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Старейший артист Центрального академического театра Российской армии Александр Петров скончался в пятницу на 99-м году жизни, прощание состоится 6 июля, говорится в сообщении на сайте театра.
"3 июля 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни, скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров... Прощание с артистом состоится 6 июля 2020 года в 11.00 в Центральном академическом театре Российской Армии", - говорится в сообщении.
"Александр Алексеевич был гордостью... и авторитетом для всего коллектива. Он прослужил в нашем театре почти 70 лет, за эти годы Александр Петров ни разу не изменил Театру Армии. Более 50 ролей сыграл в театре Александр Алексеевич", - говорится в сообщении театра.
Александр Петров родился 24 марта 1922 года в деревне Короськово Московской области. После школы работал подсобным рабочим на фабрике "Красный Октябрь", где участвовал в художественной самодеятельности. С началом Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт, участвовал в Сталинградской битве, освобождении Одессы, Праги, Вены и других операциях. В 1948 году поступил в ГИТИС, после окончания вошел в состав труппы Театра Армии. В 1980 году получил звание народного артиста РСФСР.
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