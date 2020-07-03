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ОТМЕНА.Онлайн-конференция чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова
Онлайн-конференция российского бойца смешанных боевых искусств, действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба НУРМАГОМЕДОВА, запланированная к проведению 4 июля в 12.00, отменяется!
2020-07-03T14:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1573852981.jpg?1593777033
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

ОТМЕНА.Онлайн-конференция чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова

14:50 03.07.2020
29
Онлайн-конференция российского бойца смешанных боевых искусств, действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба НУРМАГОМЕДОВА, запланированная к проведению 4 июля в 12.00, отменяется!
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