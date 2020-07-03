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В Тамбовской области отменили ряд ограничений по коронавирусу
Власти Тамбовской области отменили ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, при этом сохранив режим самоизоляции для пожилых... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:48
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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В Тамбовской области отменили ряд ограничений по коронавирусу

14:48 03.07.2020
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© Fotolia / Sergey LavrentevВид на Тамбов
Вид на Тамбов
© Fotolia / Sergey Lavrentev
Вид на Тамбов. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Власти Тамбовской области отменили ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, при этом сохранив режим самоизоляции для пожилых людей, сообщает обладминистрация.
"В Тамбовской области с 3 июля возобновлена деятельность спортивных клубов, фитнес-центров, а также бань, саун и соляриев, при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
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Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Никитин. Документом внесены изменения и в работу музеев, в которых теперь можно проводить групповые экскурсии с участием в них не более пяти человек с обязательной предварительной записью. В полном объеме возобновляется работа детских садов - без ограничений по наполняемости групп.
"Кроме того, возобновлена деятельность организаций общепита на открытом воздухе, например, в летних кафе и на верандах. Разрешено оказывать плановую стоматологическую помощь в областных государственных учреждениях здравоохранения, при условии соблюдения методических рекомендаций Минздрава России. При этом частные клиники при оказании должны соблюдать рекомендации и предписания Роспотребнадзора", - отмечают областные власти.
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Также в области разрешена деятельность магазинов непродовольственных товаров с площадью торгового зала до 800 метров.
"По-прежнему сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также тех, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями. Граждане обязаны использовать средства защиты органов дыхания в общественных местах, в том числе в магазинах и общественном транспорте", - сообщают областные власти.
В Тамбовской области зарегистрировано 4859 случаев COVID-19, из них 1698 - без клинических проявлений. Выздоровели 3185 человек, умерли 23.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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