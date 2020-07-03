https://ria.ru/20200703/1573852854.html
В Тамбовской области отменили ряд ограничений по коронавирусу
Власти Тамбовской области отменили ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, при этом сохранив режим самоизоляции для пожилых... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:48
2020-07-03T14:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр никитин
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тамбовская область
общество
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тамбовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_0:458:4400:2933_1400x0_80_0_0_60339dd200213251fc04b148ac444b3a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр никитин, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тамбовская область, общество
ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости.
Власти Тамбовской области
отменили ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции
, при этом сохранив режим самоизоляции для пожилых людей, сообщает обладминистрация.
"В Тамбовской области с 3 июля возобновлена деятельность спортивных клубов, фитнес-центров, а также бань, саун и соляриев, при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора
", - говорится в сообщении.
Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Никитин
. Документом внесены изменения и в работу музеев, в которых теперь можно проводить групповые экскурсии с участием в них не более пяти человек с обязательной предварительной записью. В полном объеме возобновляется работа детских садов - без ограничений по наполняемости групп.
"Кроме того, возобновлена деятельность организаций общепита на открытом воздухе, например, в летних кафе и на верандах. Разрешено оказывать плановую стоматологическую помощь в областных государственных учреждениях здравоохранения, при условии соблюдения методических рекомендаций Минздрава России. При этом частные клиники при оказании должны соблюдать рекомендации и предписания Роспотребнадзора", - отмечают областные власти.
Также в области разрешена деятельность магазинов непродовольственных товаров с площадью торгового зала до 800 метров.
"По-прежнему сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также тех, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями. Граждане обязаны использовать средства защиты органов дыхания в общественных местах, в том числе в магазинах и общественном транспорте", - сообщают областные власти.
В Тамбовской области зарегистрировано 4859 случаев COVID-19, из них 1698 - без клинических проявлений. Выздоровели 3185 человек, умерли 23.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.