В Тамбовской области отменили ряд ограничений по коронавирусу

ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Власти Власти Тамбовской области отменили ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции , при этом сохранив режим самоизоляции для пожилых людей, сообщает обладминистрация.

"В Тамбовской области с 3 июля возобновлена деятельность спортивных клубов, фитнес-центров, а также бань, саун и соляриев, при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора ", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Никитин . Документом внесены изменения и в работу музеев, в которых теперь можно проводить групповые экскурсии с участием в них не более пяти человек с обязательной предварительной записью. В полном объеме возобновляется работа детских садов - без ограничений по наполняемости групп.

"Кроме того, возобновлена деятельность организаций общепита на открытом воздухе, например, в летних кафе и на верандах. Разрешено оказывать плановую стоматологическую помощь в областных государственных учреждениях здравоохранения, при условии соблюдения методических рекомендаций Минздрава России. При этом частные клиники при оказании должны соблюдать рекомендации и предписания Роспотребнадзора", - отмечают областные власти.

Также в области разрешена деятельность магазинов непродовольственных товаров с площадью торгового зала до 800 метров.

"По-прежнему сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также тех, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями. Граждане обязаны использовать средства защиты органов дыхания в общественных местах, в том числе в магазинах и общественном транспорте", - сообщают областные власти.

В Тамбовской области зарегистрировано 4859 случаев COVID-19, из них 1698 - без клинических проявлений. Выздоровели 3185 человек, умерли 23.