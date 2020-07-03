В Италии ожидают серьезное снижение рождаемости из-за COVID-19

РИМ, 3 июл - РИА Новости, Сергей Старцев. Серьезное снижение рождаемости ожидается в Серьезное снижение рождаемости ожидается в Италии в результате пандемии COVID-19, указывается в опубликованном в пятницу ежегодном докладе Национального института статистики ( Istat ).

"Быстрое падение рождаемости может приобрести еще большее ускорение в период пост- Covid", - говорится в этом документе.

"Недавние исследования, которые принимают во внимание атмосферу неопределенности и страха, связанную с пандемией, ясно демонстрируют ее первые последствия в ближайшем будущем", - отмечают эксперты главного статистического ведомства страны. При этом они обращают внимание на весьма негативные тенденции на национальном рынке труда, создающие большие проблемы для итальянцев, которые хотели бы иметь детей, но не могут себе этого позволить по экономическим причинам.

Согласно расчетам Istat, в результате пандемии коронавируса число новорожденных в текущем году может снизиться более чем на 10 тысяч и составить 426 тысяч. Пессимистический сценарий предусматривает аналогичное снижение рождаемости и в 2021 году, когда количество новорожденных может сократиться до 396 тысяч.

По данным Istat, в 2019 году уровень рождаемости в Италии достиг своего исторического минимума: тогда число новорожденных составило всего 435 тысяч человек, причем почти 20% детей родились у матерей-иностранок. Это самый низкий показатель с момента образования единого итальянского государства в 1861 году. Примечательно, что тенденция к сокращению численности населения Италии наблюдается уже десять лет подряд.

По состоянию на четверг общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах составило почти 241 тысячу, свыше 191 тысячи больных выздоровели, жертвами стали 34 814 человек.