Акила Салех приветствовал посредничество России в урегулировании в Ливии

Председатель парламента Ливии Акила Салех во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Спикер правящей на востоке Спикер правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акила Салех заявил, что военного решения кризиса в стране не существует, и приветствовал посредничество РФ в урегулировании.

"Подтверждаем вам, что военное решение кризиса в Ливии отсутствует", - сказал Салех на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

Он также отметил, что "политическая открытость российской дипломатии всем акторам международных отношений, включая арабский и исламский мир, делает вашу страну приемлемым и эффективным посредником в урегулировании международных кризисов".

"В этом мы убеждаемся, наблюдая за вашими усилиями по урегулированию ливийского кризиса", - заявил Салех.

РФ предпринимает усилия для урегулирования ливийского конфликта. В частности, она участвовала в международной конференции по Ливии в январе в Берлине , главным итогом которой стал призыв ее участников к прекращению огня и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. РФ также поддержала "каирскую инициативу" Египта , которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.

РФ не раз заявляла, что альтернативы мирному решению конфликта в Ливии нет.