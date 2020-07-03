Акила Салех приветствовал посредничество России в урегулировании в Ливии

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Спикер правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акила Салех заявил, что военного решения кризиса в стране не существует, и приветствовал посредничество РФ в урегулировании.
"Подтверждаем вам, что военное решение кризиса в Ливии отсутствует", - сказал Салех на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Он также отметил, что "политическая открытость российской дипломатии всем акторам международных отношений, включая арабский и исламский мир, делает вашу страну приемлемым и эффективным посредником в урегулировании международных кризисов".
"В этом мы убеждаемся, наблюдая за вашими усилиями по урегулированию ливийского кризиса", - заявил Салех.
РФ предпринимает усилия для урегулирования ливийского конфликта. В частности, она участвовала в международной конференции по Ливии в январе в Берлине, главным итогом которой стал призыв ее участников к прекращению огня и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. РФ также поддержала "каирскую инициативу" Египта, которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.
РФ не раз заявляла, что альтернативы мирному решению конфликта в Ливии нет.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи. В конце апреля Хафтар объявил о выходе из политического соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС, подписанного 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко). Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.