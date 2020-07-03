Украина получила помощь Швеции для ликвидации последствий паводков

"Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории Ивано-Франковской области после дождевого паводка, спасатели получили от правительства Швеции гуманитарную помощь. Соответствующее оборудование, а именно барьеры от наводнения, мешки для песка, катушки для барьеров, кабельные стяжки и пожарные напорные рукава, прибыло 2 июля", - говорится в сообщении МВД.