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Украина получила помощь Швеции для ликвидации последствий паводков
Украина получила помощь от Швеции для ликвидации последствий паводков в Ивано-Франковской области, сообщила в пятницу пресс-служба министерства внутренних дел. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:46
ивано-франковская область
швеция
украина
в мире
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ивано-франковская область, швеция, украина, в мире

Украина получила помощь Швеции для ликвидации последствий паводков

14:46 03.07.2020
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© РИА Новости / фото Мирослава Лужецкого  / Перейти в фотобанкНаводнение на западе Украины
Наводнение на западе Украины
© РИА Новости / фото Мирослава Лужецкого
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Украина получила помощь от Швеции для ликвидации последствий паводков в Ивано-Франковской области, сообщила в пятницу пресс-служба министерства внутренних дел.
На прошлой неделе МВД Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Кабмин выделил на ликвидацию последствий наводнения около 28 миллионов долларов. МИД Украины попросил помочь страны Евросоюза и НАТО.
"Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории Ивано-Франковской области после дождевого паводка, спасатели получили от правительства Швеции гуманитарную помощь. Соответствующее оборудование, а именно барьеры от наводнения, мешки для песка, катушки для барьеров, кабельные стяжки и пожарные напорные рукава, прибыло 2 июля", - говорится в сообщении МВД.
Как сообщала в пятницу Госслужба по ЧС, из-за паводков остаются подтопленными 11 населенных пунктов в западных областях Украины, разрушены 202,5 километра дорог и 95 мостов.
Вадим Рабинович
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