Пещеру "Таврида" планируют открыть для туристов в 2021 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Крымскую пещеру "Таврида" планируют открыть для туристического показа в 2021 году, сообщил руководитель проекта Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского "Пещера Таврида" Геннадий Самохин.

"Для посещения туристов будет доступно 570 метров. Мы планируем закончить оборудование пещеры к концу 2020 года. Момент открытия в планах – начало 2021 года. Это в проекте", - сказал Самохин журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, планы открытия могут быть скорректированы. При этом большая часть пещеры будет закрыта для туристов и отдана для дальнейшего исследования ученых.

Самохин подчеркнул, что сейчас продолжается изучение пещеры, раскапываются новые пути, так как есть уверенность в существовании других пещерных галерей. Протяженность пещеры на данный момент составляет около 1700 метров.

"Каждый раз добавляется что-то новое", - почеркнул Самохин.