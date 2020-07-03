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Пещеру "Таврида" планируют открыть для туристов в 2021 году
Крымскую пещеру "Таврида" планируют открыть для туристического показа в 2021 году, сообщил руководитель проекта Крымского федерального университета имени В. И... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:44
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новости - туризм, республика крым, общество

Пещеру "Таврида" планируют открыть для туристов в 2021 году

14:44 03.07.2020
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© Фото предоставлено КРО РГОПещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы "Таврида"
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы Таврида
© Фото предоставлено КРО РГО
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Крымскую пещеру "Таврида" планируют открыть для туристического показа в 2021 году, сообщил руководитель проекта Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского "Пещера Таврида" Геннадий Самохин.
"Для посещения туристов будет доступно 570 метров. Мы планируем закончить оборудование пещеры к концу 2020 года. Момент открытия в планах – начало 2021 года. Это в проекте", - сказал Самохин журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, планы открытия могут быть скорректированы. При этом большая часть пещеры будет закрыта для туристов и отдана для дальнейшего исследования ученых.
Самохин подчеркнул, что сейчас продолжается изучение пещеры, раскапываются новые пути, так как есть уверенность в существовании других пещерных галерей. Протяженность пещеры на данный момент составляет около 1700 метров.
"Каждый раз добавляется что-то новое", - почеркнул Самохин.
Ученые КФУ совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга при новом исследовании пещеры “Таврида” обнаружили зубы древнего носорога стефаноринуса
2 июля, 12:57РИА Наука
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Карстовая полость была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей - спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию. Были взяты пробы культур микробиологами, сейчас идет их изучение. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет.
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