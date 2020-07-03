https://ria.ru/20200703/1573852430.html
Премьер Чехии предложил расширить шенгенскую зону
Евросоюзу нужно быстро расширить Шенгенскую зону на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи с... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:43
2020-07-03T14:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
андрей бабиш
евросоюз
чехия
европа
варшава
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153305/56/1533055656_0:60:2590:1516_1400x0_80_0_0_34a806ce6f0d90f584860e4d9b8f45b8.jpg
https://ria.ru/20200703/1573821659.html
чехия
европа
варшава
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153305/56/1533055656_0:60:2590:1516_1400x0_80_0_0_34a806ce6f0d90f584860e4d9b8f45b8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153305/56/1533055656_0:0:2488:1866_1400x0_80_0_0_809d2fe12940ab031c11a9ed45936788.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153305/56/1533055656_0:0:1866:1866_1400x0_80_0_0_4e037a3f7462d82c7ae37c8d9ea65ea2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей бабиш, евросоюз, чехия, европа, варшава, в мире