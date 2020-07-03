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Премьер Чехии предложил расширить шенгенскую зону
Евросоюзу нужно быстро расширить Шенгенскую зону на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи с... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
андрей бабиш
евросоюз
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варшава
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей бабиш, евросоюз, чехия, европа, варшава, в мире

Премьер Чехии предложил расширить шенгенскую зону

14:43 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Евросоюзу нужно быстро расширить Шенгенскую зону на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи с главами правительств стран Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Венгрия, Словакия) в Варшаве.
"Речь не идет о расширении Евросоюза, но я думаю, мы должны очень быстро принять некоторые страны в шенгенскую зону", - сказал Бабиш.
По его мнению, это необходимо, "чтобы Европа быстро вышла из кризиса".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей БабишЕвросоюзЧехияЕвропаВаршаваВ мире
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