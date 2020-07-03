Юрий Шатунов может подать иск о возмещении убытков

"На основании сегодняшнего решения то, что происходило до настоящего момента, когда все вознаграждение со всех видов использования получала "Честная музыка", признано неправомерным. Поэтому когда решение вступит в законную силу, к "Честной музыке", я думаю, будет предъявлен иск о взыскании ущерба, причиненного Шатунову Ю.В. за весь период", - сказала РИА Новости Мухтарова-Казарновская.