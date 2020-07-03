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Юрий Шатунов может подать иск о возмещении убытков
Бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов может подать иск о возмещении убытков к компании "Честная музыка", которая считает себя обладателем прав на... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:39
юрий шатунов
шоу-бизнес
андрей разин
ласковый май
мираж
москва
общество
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юрий шатунов, шоу-бизнес, андрей разин, ласковый май, мираж, москва, общество

Юрий Шатунов может подать иск о возмещении убытков

14:39 03.07.2020
612
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮрий Шатунов на премьере фильма "Ласковый май"
Юрий Шатунов на премьере фильма Ласковый май
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов может подать иск о возмещении убытков к компании "Честная музыка", которая считает себя обладателем прав на песни "Ласкового мая", заявила РИА Новости адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая интересы Шатунова в суде.
Арбитражный суд Москвы в пятницу признал незаконным лицензионный договор от 1 апреля 2016 года, по которому индивидуальный предприниматель Руслан Филатов передал права на использование музыкальных произведений "Честной музыке". Представитель ООО "Честная музыка" говорил в суде, что сам Филатов получил эти права от Андрея Разина, продюсера "Ласкового мая".
"На основании сегодняшнего решения то, что происходило до настоящего момента, когда все вознаграждение со всех видов использования получала "Честная музыка", признано неправомерным. Поэтому когда решение вступит в законную силу, к "Честной музыке", я думаю, будет предъявлен иск о взыскании ущерба, причиненного Шатунову Ю.В. за весь период", - сказала РИА Новости Мухтарова-Казарновская.
По ее словам, решение суда "означает, что у Филатова фактически не было прав на заключение такого договора, что в свою очередь может косвенно означать, что и у господина Разина никогда не было прав на заключение каких-либо договоров в отношении этих музыкальных произведений с господином Филатовым".
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Адвокат, однако, уточнила, что следует дождаться изготовления мотивировочной части решения суда, а сроки подачи иска о возмещении ущерба зависят от времени, необходимого для осуществления расчетов. Представители ответчиков Филатова и "Честной музыки", а также Разина, привлеченного третьим лицом, на заседание суда в пятницу не пришли. Их комментариями РИА Новости пока не располагает.
"Ласковый май" — популярная советская и российская музыкальная группа, была создана в 1986 году в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии 13-летнего ученика школы Юрия Шатунова. Коммерческий успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью.
Телеведущая Лера Кудрявцева
1 мая, 13:13Культура
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера "Ласкового мая"
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Юрий ШатуновШоу-бизнесАндрей РазинЛасковый майМиражМоскваОбщество
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