https://ria.ru/20200703/1573852065.html
СМИ: британское правительство победило на аукционе по покупке OneWeb
Великобритания победила на состоявшемся в Нью-Йорке аукционе по покупке телекоммуникационной компании OneWeb, которая ранее подала заявление о банкротстве,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:37
2020-07-03T14:37
oneweb
великобритания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960982_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d6df49a3af4e2440d406b5540436ac77.jpg
https://ria.ru/20200611/1572785594.html
великобритания
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960982_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d6df49a3af4e2440d406b5540436ac77.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960982_118:0:2849:2048_1400x0_80_0_0_5a2b55136228330a86d65221b12e3fe2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960982_684:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1462b479de03a918a1ceea4308e08854.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
oneweb, великобритания, сша, в мире
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Великобритания
победила на состоявшемся в Нью-Йорке аукционе по покупке телекоммуникационной компании OneWeb
, которая ранее подала заявление о банкротстве, сообщила британская газета Telegraph
.
По ее данным, за покупку доли в OneWeb британское правительство предложило 500 миллионов долларов. Отмечается, что в аукционе по покупке компании участвовал также канадский спутниковый оператор Telesat, поддерживаемый правительством Канады.
Издание подчеркивает, что теперь необходимо одобрение заявки британской стороны в суде на следующей неделе, а также одобрение со стороны регулирующих органов США. После этого Британия наряду с консорциумом частных инвесторов получит 20-процентную долю в OneWeb.
Компания OneWeb не прокомментировала информацию издания, британское правительство на запрос газеты о комментариях также не ответило.
OneWeb планировала создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В конце марта компания подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк.