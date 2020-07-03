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СМИ: британское правительство победило на аукционе по покупке OneWeb
Великобритания победила на состоявшемся в Нью-Йорке аукционе по покупке телекоммуникационной компании OneWeb, которая ранее подала заявление о банкротстве,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:37
oneweb
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
oneweb, великобритания, сша, в мире

СМИ: британское правительство победило на аукционе по покупке OneWeb

14:37 03.07.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонБукингемский дворец в Лондоне
Букингемский дворец в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Букингемский дворец в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Великобритания победила на состоявшемся в Нью-Йорке аукционе по покупке телекоммуникационной компании OneWeb, которая ранее подала заявление о банкротстве, сообщила британская газета Telegraph.
По ее данным, за покупку доли в OneWeb британское правительство предложило 500 миллионов долларов. Отмечается, что в аукционе по покупке компании участвовал также канадский спутниковый оператор Telesat, поддерживаемый правительством Канады.
Издание подчеркивает, что теперь необходимо одобрение заявки британской стороны в суде на следующей неделе, а также одобрение со стороны регулирующих органов США. После этого Британия наряду с консорциумом частных инвесторов получит 20-процентную долю в OneWeb.
Компания OneWeb не прокомментировала информацию издания, британское правительство на запрос газеты о комментариях также не ответило.
Пуск ракеты c космическими аппаратами OneWeb
11 июня, 09:36РИА Наука
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании
OneWeb планировала создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В конце марта компания подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк.
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OneWebВеликобританияСШАВ мире
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