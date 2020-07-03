СМИ: британское правительство победило на аукционе по покупке OneWeb

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Великобритания победила на состоявшемся в Нью-Йорке аукционе по покупке телекоммуникационной компании OneWeb , которая ранее подала заявление о банкротстве, сообщила британская газета Telegraph

По ее данным, за покупку доли в OneWeb британское правительство предложило 500 миллионов долларов. Отмечается, что в аукционе по покупке компании участвовал также канадский спутниковый оператор Telesat, поддерживаемый правительством Канады.

Издание подчеркивает, что теперь необходимо одобрение заявки британской стороны в суде на следующей неделе, а также одобрение со стороны регулирующих органов США. После этого Британия наряду с консорциумом частных инвесторов получит 20-процентную долю в OneWeb.

Компания OneWeb не прокомментировала информацию издания, британское правительство на запрос газеты о комментариях также не ответило.