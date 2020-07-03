Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573852036.html
Индия заявила Пакистану протест из-за нарушений режима прекращения огня
Власти Индии заявили в пятницу протест Пакистану в связи с более чем 2,4 тысячами нарушений прекращения огня за последние шесть месяцев, в результате которых 14 РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:38
кашмир
пакистан
индия
джамму
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155726/59/1557265965_0:120:3072:1848_1400x0_80_0_0_3be98b1370ac08a8ce668035bba6afb8.jpg
https://ria.ru/20200630/1573688471.html
кашмир
пакистан
индия
джамму
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155726/59/1557265965_0:120:3072:1848_1400x0_80_0_0_3be98b1370ac08a8ce668035bba6afb8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155726/59/1557265965_184:0:2915:2048_1400x0_80_0_0_f75a75e216f041024c8ea2a1d48187d5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155726/59/1557265965_66:0:2114:2048_1400x0_80_0_0_1e588fc739290e4d1714559214902444.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кашмир, пакистан, индия, джамму, в мире

Индия заявила Пакистану протест из-за нарушений режима прекращения огня

14:38 03.07.2020
152
© AP Photo / Mukhtar KhanИндийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном
Индийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном
© AP Photo / Mukhtar Khan
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июл – РИА Новости. Власти Индии заявили в пятницу протест Пакистану в связи с более чем 2,4 тысячами нарушений прекращения огня за последние шесть месяцев, в результате которых 14 человек были убиты, 88 ранены, сообщают индийские СМИ со ссылкой на источник.
"В этом году до июня 2020 года 14 индийцев были убиты и 88 получили ранения в результате более чем 2 432 неспровоцированных нарушений режима прекращения огня, совершенных пакистанскими войсками", - цитируют СМИ заявления источника в правительстве страны.
Отмечается, что правительство Индии также выразило глубокую озабоченность в связи с продолжающейся поддержкой пакистанскими силами трансграничного проникновения террористов, в том числе под прикрытием огнем.
Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат). Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
Полиция на месте нападения на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи
30 июня, 15:24
Премьер Пакистана обвинил Индию в причастности к нападению на биржу
После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
020000
Обсудить 0
КашмирПакистанИндияДжаммуВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон скептически оценил идею преклонять колено в память о Флойде
Букингемский дворец в Лондоне
СМИ: британское правительство победило на аукционе по покупке OneWeb
Индия. Нью-Дели
Индия прекратит импорт энергооборудования из Китая и Пакистана
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии предложил расширить шенгенскую зону
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Украина намерена одной из первых закупить вакцину от коронавируса
Юрий Шатунов на премьере фильма Ласковый май
Юрий Шатунов может подать иск о возмещении убытков
Аслан Бжания
Бжания не исключил, что Абхазия может внести изменения в Конституцию
Председатель парламента Ливии Акила Салех во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Акила Салех приветствовал посредничество России в урегулировании в Ливии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Еврокомиссия разрешила продажу первого лекарства от COVID-19 в Евросоюзе
Наводнение на западе Украины
Украина получила помощь Швеции для ликвидации последствий паводков
Девушки в парке в центре Милана
В Италии ожидают серьезное снижение рождаемости из-за COVID-19
Тест на коронавирус
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 32 тысячи
Председатель КНР Си Цзиньпин
Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Автомат электронной записи к врачу
Минздрав назвал регионы, в которых чаще болеют
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы Таврида
Пещеру "Таврида" планируют открыть для туристов в 2021 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
Лента новостейМолния