https://ria.ru/20200703/1573852036.html
Индия заявила Пакистану протест из-за нарушений режима прекращения огня
Власти Индии заявили в пятницу протест Пакистану в связи с более чем 2,4 тысячами нарушений прекращения огня за последние шесть месяцев, в результате которых 14 РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:38
2020-07-03T14:38
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кашмир, пакистан, индия, джамму, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июл – РИА Новости.
Власти Индии
заявили в пятницу протест Пакистану
в связи с более чем 2,4 тысячами нарушений прекращения огня за последние шесть месяцев, в результате которых 14 человек были убиты, 88 ранены, сообщают индийские СМИ со ссылкой на источник.
"В этом году до июня 2020 года 14 индийцев были убиты и 88 получили ранения в результате более чем 2 432 неспровоцированных нарушений режима прекращения огня, совершенных пакистанскими войсками", - цитируют СМИ заявления источника в правительстве страны.
Отмечается, что правительство Индии также выразило глубокую озабоченность в связи с продолжающейся поддержкой пакистанскими силами трансграничного проникновения террористов, в том числе под прикрытием огнем.
Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму
и Кашмир
, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат). Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.