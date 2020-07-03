Еврокомиссия разрешила продажу первого лекарства от COVID-19 в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 3 июл – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия разрешила продажу первого лекарства от COVID-19 Евросоюзе , говорится в ее пресс-релизе.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в конце июня рекомендовало разрешить продажу в ЕС "Ремдесивира" для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород.

"Сегодня Европейская комиссия предоставила условное разрешение на продажу "Ремдесивира", сделав его первым лекарственным средством, разрешенным на уровне ЕС для лечения COVID-19", - говорится в сообщении.

Препарат был одобрен по ускоренной процедуре, отмечается в релизе. Условное разрешения на продажу (conditional marketing authorisation) – это один из нормативных механизмов ЕС для облегчения раннего доступа к лекарствам, которые покрывают неудовлетворенные медицинские потребности, в том числе в чрезвычайных ситуациях, такие как нынешняя пандемия.

Еврокомиссия ведет переговоры с американской компанией Gilead о возможности обеспечить Евросоюз достаточным количеством доз "Ремдесивира" на фоне брони на него со стороны США , сообщил накануне официальный представитель ЕК. Кроме того, со стороны Еврокомиссии велись дискуссии с различными фармацевтическими компаниями о возможностях по производству этого лекарственного средства.

Британское издание Guardian ранее отмечало, что США скупили около 90% трехмесячного запаса лекарства у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences, таким образом, Великобритания и европейские страны ограничены в доступе к лекарству. Первые 140 тысяч доз препарата были проданы по всему миру. В конце июня США скупили около 500 тысяч доз, что составляет около 90% запаса препарата на три месяца. Таким образом, США существенно ограничили доступ других стран к лекарству, считают эксперты.

"Ремдесивир" был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS. Пациентам с COVID-19, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства общей стоимостью 2 340 долларов.

Gilead в июне установила в развитых странах цену на препарат в размере 390 долларов за ампулу, для обеспечения развивающихся стран компания заключила контракты с производителями дженериков.