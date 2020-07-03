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Еврокомиссия разрешила продажу первого лекарства от COVID-19 в Евросоюзе
Еврокомиссия разрешила продажу первого лекарства от COVID-19 в Евросоюзе, говорится в ее пресс-релизе. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:37
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, еврокомиссия, евросоюз, великобритания, сша, в мире

Еврокомиссия разрешила продажу первого лекарства от COVID-19 в Евросоюзе

14:37 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 3 июл – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия разрешила продажу первого лекарства от COVID-19 в Евросоюзе, говорится в ее пресс-релизе.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в конце июня рекомендовало разрешить продажу в ЕС "Ремдесивира" для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород.
"Сегодня Европейская комиссия предоставила условное разрешение на продажу "Ремдесивира", сделав его первым лекарственным средством, разрешенным на уровне ЕС для лечения COVID-19", - говорится в сообщении.
Препарат был одобрен по ускоренной процедуре, отмечается в релизе. Условное разрешения на продажу (conditional marketing authorisation) – это один из нормативных механизмов ЕС для облегчения раннего доступа к лекарствам, которые покрывают неудовлетворенные медицинские потребности, в том числе в чрезвычайных ситуациях, такие как нынешняя пандемия.
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Еврокомиссия ведет переговоры с американской компанией Gilead о возможности обеспечить Евросоюз достаточным количеством доз "Ремдесивира" на фоне брони на него со стороны США, сообщил накануне официальный представитель ЕК. Кроме того, со стороны Еврокомиссии велись дискуссии с различными фармацевтическими компаниями о возможностях по производству этого лекарственного средства.
Британское издание Guardian ранее отмечало, что США скупили около 90% трехмесячного запаса лекарства у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences, таким образом, Великобритания и европейские страны ограничены в доступе к лекарству. Первые 140 тысяч доз препарата были проданы по всему миру. В конце июня США скупили около 500 тысяч доз, что составляет около 90% запаса препарата на три месяца. Таким образом, США существенно ограничили доступ других стран к лекарству, считают эксперты.
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"Ремдесивир" был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS. Пациентам с COVID-19, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства общей стоимостью 2 340 долларов.
Gilead в июне установила в развитых странах цену на препарат в размере 390 долларов за ампулу, для обеспечения развивающихся стран компания заключила контракты с производителями дженериков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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