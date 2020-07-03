КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Украинский министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина намерена одной из первых закупить вакцину от коронавируса, в частности, у фармкомпании AstraZenecа.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что карантин в стране будет до тех пор, пока не будет найден протокол лечения или вакцина от коронавируса.
"Некоторые страны заявили о разных стадиях клинических исследований вакцины (от коронавируса - ред.)... Особенно это касается заявлений компании AstraZeneca, что они находятся на последних стадиях испытаний. Некоторые страны начали делать предзаказы, Украина тоже присоединяется к этим процессам. Как только в мире появится вакцина, мы хотим, чтобы она у нас появилась одной из первых", - сказал Степанов на брифинге в пятницу.
Он также сообщил, что в 11 регионах страны показатель заболеваемости коронавирусом превышает нормы, необходимые для ослабления карантина.
"На сегодняшний день наиболее напряженная ситуация наблюдается в западных регионах нашей страны. Это Волынская область, Закарпатская, Львовская, Ровенская, также в других регионах. Всего 11 регионов в Украине, где показатели сейчас превышают нормы. По представлению санэпидемврачей этих областей были сделаны представления об усилении ограничительных мер", - сказал Степанов.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 46,76 тысячи случаев COVID-19, скончались 1212 человек, 20,56 тысячи пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.