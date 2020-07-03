Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573851805.html
В Омской области продлили режим повышенной готовности
Власти Омской области решили продлить режим повышенной готовности до 21 июля, сообщили журналистам в пресс-службе правительства. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
омская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149803/48/1498034816_0:243:2777:1805_1400x0_80_0_0_814912e3630ead119df43cb1d217c1e7.jpg
омская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/149803/48/1498034816_0:243:2777:1805_1400x0_80_0_0_814912e3630ead119df43cb1d217c1e7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149803/48/1498034816_24:0:2755:2048_1400x0_80_0_0_de4341523cdfc756f202a68448e2ccdb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149803/48/1498034816_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_97147b11b27f1aced7285f102395386e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, омская область, общество

В Омской области продлили режим повышенной готовности

14:35 03.07.2020
1004
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Омск. Архивное фото
ОМСК, 3 июл - РИА Новости. Власти Омской области решили продлить режим повышенной готовности до 21 июля, сообщили журналистам в пресс-службе правительства.
Ранее после заседания оперштаба 26 июня было принято решение разрешить фитнес-клубам открыться с 6 июля. Жителям региона разрешили собираться за столом на летних верандах более двух человек. Однако открытие кинотеатров отложили.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
"Оперативным штабом принято решение продлить режим повышенной готовности до 21 июля и не принимать новых решений о послаблениях до следующего заседания", - сказали журналистам в пресс-службе правительства.
Режим повышенной готовности в регионе действует с 17 марта. Он означает действие на его территории санитарно-эпидемиологических норм, которые определяются властями. В Омской области продолжает действовать масочный режим и обязанность жителей соблюдать карантин в две недели по возвращении из других регионов.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
По данным оперштаба, в Омской области на 3 июля число выздоровевших за сутки составило 80 человек (общее число выздоровевших - 2196). Количество случаев коронавируса с начала пандемии в регионе составило 3863, за последние сутки - со 2 по 3 июля - диагноз подтвержден у 83 человек. После заражения коронавирусом скончались 34 человека. На данный момент от инфекции лечатся 1633 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОмская областьОбщество
Рекомендуем
Юрий Шатунов на премьере фильма Ласковый май
Юрий Шатунов может подать иск о возмещении убытков
Омск
Жителей Омска поздравили с присвоением звания "Город трудовой доблести"
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Украина намерена одной из первых закупить вакцину от коронавируса
Аслан Бжания
Бжания не исключил, что Абхазия может внести изменения в Конституцию
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Еврокомиссия разрешила продажу первого лекарства от COVID-19 в Евросоюзе
Автомат электронной записи к врачу
Минздрав назвал регионы, в которых чаще болеют
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП
Инна Святенко на пресс-конференции в агентстве РИА Новости
Сенатор предложила перенести День Конституции на 1 июля, сделав выходным
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Омской области девушка подала жалобу на свою бабушку из-за голосования
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии предложил расширить шенгенскую зону
Авария на газопроводе в Самарской области
Аварийные работы на месте аварии на газопроводе под Самарой завершены
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон скептически оценил идею преклонять колено в память о Флойде
Пляж в Москве
Пляжи в Москве остаются закрытыми из-за COVID-19
Океанская многоцелевая система Посейдон
В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон"
Тест на коронавирус
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 32 тысячи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
Лента новостейМолния