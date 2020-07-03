В Омской области продлили режим повышенной готовности

ОМСК, 3 июл - РИА Новости. Власти Власти Омской области решили продлить режим повышенной готовности до 21 июля, сообщили журналистам в пресс-службе правительства.

Ранее после заседания оперштаба 26 июня было принято решение разрешить фитнес-клубам открыться с 6 июля. Жителям региона разрешили собираться за столом на летних верандах более двух человек. Однако открытие кинотеатров отложили.

"Оперативным штабом принято решение продлить режим повышенной готовности до 21 июля и не принимать новых решений о послаблениях до следующего заседания", - сказали журналистам в пресс-службе правительства.

Режим повышенной готовности в регионе действует с 17 марта. Он означает действие на его территории санитарно-эпидемиологических норм, которые определяются властями. В Омской области продолжает действовать масочный режим и обязанность жителей соблюдать карантин в две недели по возвращении из других регионов.

По данным оперштаба, в Омской области на 3 июля число выздоровевших за сутки составило 80 человек (общее число выздоровевших - 2196). Количество случаев коронавируса с начала пандемии в регионе составило 3863, за последние сутки - со 2 по 3 июля - диагноз подтвержден у 83 человек. После заражения коронавирусом скончались 34 человека. На данный момент от инфекции лечатся 1633 пациента.