Аварийные работы на месте аварии на газопроводе под Самарой завершены

САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Аварийно-спасательные работы на месте повреждения газопровода в Самарской области завершены, жители эвакуированного ранее поселка возвращаются в свои дома, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.
В четверг вечером во время земляных работ аварийной бригадой Нефтегорского газоперерабатывающего завода была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 миллиметров, располагающаяся километром южнее населенного пункта Верхняя Подстепновка в Волжском районе. Прибывшие на место спасатели установили, что происходит выход газа. По данным СУСК, из района аварии эвакуировались более 2,5 тысячи человек. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
"На месте аварии аварийно-спасательные работы завершены, аварийный выход продукта прекращен… Жители населенного пункта Верхняя Подстепновка возвращаются в свои дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также открыто ранее ограниченное из-за аварии движение по Южному шоссе, специалисты Нефтегорского газоперерабатывающего завода приступили к плановым восстановительным работам.