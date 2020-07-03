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Аварийные работы на месте аварии на газопроводе под Самарой завершены
Аварийно-спасательные работы на месте повреждения газопровода в Самарской области завершены, жители эвакуированного ранее поселка возвращаются в свои дома,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:32
следственный комитет россии (ск рф)
волжский район
самарская область
происшествия
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волжский район
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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следственный комитет россии (ск рф), волжский район, самарская область, происшествия

Аварийные работы на месте аварии на газопроводе под Самарой завершены

14:32 03.07.2020
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкАвария на газопроводе в Самарской области
Авария на газопроводе в Самарской области
© РИА Новости / МЧС РФ
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САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Аварийно-спасательные работы на месте повреждения газопровода в Самарской области завершены, жители эвакуированного ранее поселка возвращаются в свои дома, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.
В четверг вечером во время земляных работ аварийной бригадой Нефтегорского газоперерабатывающего завода была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 миллиметров, располагающаяся километром южнее населенного пункта Верхняя Подстепновка в Волжском районе. Прибывшие на место спасатели установили, что происходит выход газа. По данным СУСК, из района аварии эвакуировались более 2,5 тысячи человек. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
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"На месте аварии аварийно-спасательные работы завершены, аварийный выход продукта прекращен… Жители населенного пункта Верхняя Подстепновка возвращаются в свои дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также открыто ранее ограниченное из-за аварии движение по Южному шоссе, специалисты Нефтегорского газоперерабатывающего завода приступили к плановым восстановительным работам.
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