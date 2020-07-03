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Распространение нового коронавируса
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В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 32 тысячи
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 32 тысячи, более 800 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:29
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, афганистан, в мире

В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 32 тысячи

14:29 03.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 32 тысячи, более 800 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, общее число заражений достигло 32 324, скончались 819 пациентов с подтвержденным COVID-19.
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Скорость распространения нового коронавируса
Как сообщает министерство здравоохранения, за последние сутки медики выявили 302 новых случая заражения и 12 летальных исходов.
Отмечается, что число выздоровевших после заражения достигло 17 331, что превышает количество активных случаев – 14 171.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАфганистанВ мире
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