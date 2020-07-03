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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573851362.html
За сутки в Латвии не выявили ни одного нового случая COVID-19
Новых заболевших с коронавирусом в Латвии за последние сутки не выявлено, всего за это время было сделано 1105 тестов, говорится в сообщении на сайте Центра... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:29
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

За сутки в Латвии не выявили ни одного нового случая COVID-19

14:29 03.07.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкПассажирский салон трамвая в Риге
Пассажирский салон трамвая в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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РИГА, 3 июл - РИА Новости. Новых заболевших с коронавирусом в Латвии за последние сутки не выявлено, всего за это время было сделано 1105 тестов, говорится в сообщении на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний.
"За сутки в Латвии не выявлено ни одного нового случая заболевания, общее число заболевших (с начала пандемии - ред.) составляет 1122", - говорится в сообщении.
По данным центра, сейчас в Латвии носителями коронавируса являются 95 человек. Число умерших в результате этой инфекции составляет 30.
В больницах находятся четыре пациента, у троих из них - заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии, добавили на сайте.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияВ мире
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