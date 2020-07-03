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Распространение нового коронавируса
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Пляжи в Москве остаются закрытыми из-за COVID-19
Зоны отдыха с купанием и без купания в Москве закрыты из-за сохранения угрозы распространения коронавируса, тем не менее в постоянном режиме проводится... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Пляжи в Москве остаются закрытыми из-за COVID-19

14:26 03.07.2020
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© Департамент ГОЧСиПБ г. МосквыПляж в Москве
Пляж в Москве
© Департамент ГОЧСиПБ г. Москвы
Пляж в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Зоны отдыха с купанием и без купания в Москве закрыты из-за сохранения угрозы распространения коронавируса, тем не менее в постоянном режиме проводится мониторинг состояния воды и песка в зонах отдыха, сообщается на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.
"В связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции зоны отдыха с купанием и без купания в Москве в эксплуатацию не принимались и не открывались. Вместе с тем, в связи с установлением в Москве теплой погоды, в постоянном режиме проводится отбор проб воды в зонах отдыха с купанием и песка с территорий пляжей в рамках мониторинга. Вопрос находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", - говорится в сообщении.
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Вместе с тем, в ведомстве сообщили, что после поступившей информации о заморе рыбы на Школьном озере Зеленограда территориальным отделом были незамедлительно отобраны пробы воды для исследования на санитарно-химические и микробиологические показатели.
"По результатам лабораторных исследований качество воды отвечает санитарным требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям", - отметили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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