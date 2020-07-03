Пляжи в Москве остаются закрытыми из-за COVID-19

"В связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции зоны отдыха с купанием и без купания в Москве в эксплуатацию не принимались и не открывались. Вместе с тем, в связи с установлением в Москве теплой погоды, в постоянном режиме проводится отбор проб воды в зонах отдыха с купанием и песка с территорий пляжей в рамках мониторинга. Вопрос находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", - говорится в сообщении.