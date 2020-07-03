ВТБ Private Banking начал серию вебинаров по налогам и защите активов

Партнерами банка в данном проекте выступают такие ведущие компании как PwC, KPMG, Baker MCKenzie, а также Пепеляев Групп. В июне состоялось два таких мероприятия. Они были посвящены налогам и защите активов клиентов в период пандемии и экономической неопределенности.

"Учитывая временные ограничения личного общения наших клиентов с персональными менеджерами, мы усиливаем онлайн-коммуникации, чтобы в условиях изменения налогового поля своевременно предлагать профессиональную экспертизу и решения по оптимизации структуры портфелей", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, руководителя ВТБ Private Banking Дмитрия Брейтенбихера.

Июньский вебинар со специалистами компании PwC был посвящен, в частности, моделям структурирования активов, нацеленным на нивелирование рисков. На совместном с KPMG вебинаре был обсуждены вопросы налогового резидентства физических лиц в связи с временным закрытием границ, изменения валютного законодательства, а также налоговые последствия при ведении инвестиционной деятельности физическими лицами. В июле ВТБ планирует провести еще два вебинара – в сотрудничестве с BakerMCKenzie и Пепеляев Групп.