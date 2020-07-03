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ВТБ Private Banking начал серию вебинаров по налогам и защите активов
ВТБ Private Banking планирует до конца года провести более 20 вебинаров в рамках образовательного проекта Академия Private Banking, сообщает ВТБ. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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втб, новости компаний - экономика

ВТБ Private Banking начал серию вебинаров по налогам и защите активов

14:24 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд банка ВТБ
Стенд банка ВТБ
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВТБ Private Banking планирует до конца года провести более 20 вебинаров в рамках образовательного проекта Академия Private Banking, сообщает ВТБ.
Партнерами банка в данном проекте выступают такие ведущие компании как PwC, KPMG, Baker MCKenzie, а также Пепеляев Групп. В июне состоялось два таких мероприятия. Они были посвящены налогам и защите активов клиентов в период пандемии и экономической неопределенности.
"Учитывая временные ограничения личного общения наших клиентов с персональными менеджерами, мы усиливаем онлайн-коммуникации, чтобы в условиях изменения налогового поля своевременно предлагать профессиональную экспертизу и решения по оптимизации структуры портфелей", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, руководителя ВТБ Private Banking Дмитрия Брейтенбихера.
Июньский вебинар со специалистами компании PwC был посвящен, в частности, моделям структурирования активов, нацеленным на нивелирование рисков. На совместном с KPMG вебинаре был обсуждены вопросы налогового резидентства физических лиц в связи с временным закрытием границ, изменения валютного законодательства, а также налоговые последствия при ведении инвестиционной деятельности физическими лицами. В июле ВТБ планирует провести еще два вебинара – в сотрудничестве с BakerMCKenzie и Пепеляев Групп.
Стенд ВТБ
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