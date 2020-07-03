https://ria.ru/20200703/1573850823.html
Схиигумен Сергий может обжаловать лишение сана, заявили в епархии
Схиигумен Сергий (Николай Романов) имеет право оспорить решение церковного суда о лишении его сана, заявил журналистам председатель отдела по взаимоотношениям... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:25
2020-07-03T14:26
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, москва, екатеринбург, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Схиигумен Сергий
(Николай Романов) имеет право оспорить решение церковного суда о лишении его сана, заявил журналистам председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.
Ранее в пятницу суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия. Позже глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
сообщил РИА Новости, что это решение должно быть утверждено патриархом, после чего оно вступит в силу.
"Безусловно, есть апелляция, которая рассматривается уже всецерковным, общецерковным судом в городе Москве
. Возможность такой апелляции, она присутствует", - сказал Миняйло.
Он отметил, что, если такое заседание будет инициировано, то оно поставит конечную точку в деле клирика.
"Подпись святейшего патриарха под этими документами, она уже делает невозвратным этот вопрос. После извержения из сана и прекращения процесса церковного по этому вопросу возвращение священного сана невозможно", - подчеркнул он.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении.
Из-за скандальных публичных высказываний на отца Сергия также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.