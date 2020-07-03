Схиигумен Сергий может обжаловать лишение сана, заявили в епархии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Схиигумен Сергий (Николай Романов) имеет право оспорить решение церковного суда о лишении его сана, заявил журналистам председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.

Ранее в пятницу суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия. Позже глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил РИА Новости, что это решение должно быть утверждено патриархом, после чего оно вступит в силу.

"Безусловно, есть апелляция, которая рассматривается уже всецерковным, общецерковным судом в городе Москве . Возможность такой апелляции, она присутствует", - сказал Миняйло.

Он отметил, что, если такое заседание будет инициировано, то оно поставит конечную точку в деле клирика.

"Подпись святейшего патриарха под этими документами, она уже делает невозвратным этот вопрос. После извержения из сана и прекращения процесса церковного по этому вопросу возвращение священного сана невозможно", - подчеркнул он.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении.