https://ria.ru/20200703/1573850779.html
Адвокат сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП
Актер Михаил Ефремов не считает себя виновником смертельного ДТП в центре Москвы, заявил телеканалу "Москва 24" адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:19
2020-07-03T15:19
эльман пашаев
александр добровинский
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200701/1573717942.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20200625/1573480616.html
Арсений Новиков
О каком раскаянии может идти речь? Сажать его надо вместе с адвокатом, который его заставляет врать.
647
sizif8
Виновата белочка, спросите у нее, она подтвердит.
67
227
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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эльман пашаев, александр добровинский, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Актер Михаил Ефремов
не считает себя виновником смертельного ДТП в центре Москвы, заявил телеканалу "Москва 24"
адвокат Эльман Пашаев
.
Юрист отказался рассказать подробности, так как посчитал это "преждевременным". Он отметил, что слова Ефремова о желании "возместить ущерб" следует воспринимать как желание заплатить из-за того, что в ДТП участвовала его машина.
В разговоре с РИА Новости Пашаев объяснил позицию защиты.
"С участием его машины произошло ДТП со смертельным исходом. Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват", - сказал адвокат.
Ранее Пашаев сообщил "Звезде
", что у Ефремова
начались проблемы с сердцем, так как он "намного больше переживает за погибшего, чем его родня".
Обстоятельства ДТП
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. Спустя несколько часов мужчина умер.
Экспертиза подтвердила, что в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него нашли следы наркотиков. На первом допросе Ефремов выражал мысли с трудом, "скорее мычал, чем говорил" и не мог вспомнить, что произошло, однако, как сообщал адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал".
Публичное признание вины
Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если "ее примут". Он говорил, что готов честно понести наказание, и назвал содеянное "непростительным". Однако представитель Захаровых сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации.
Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.