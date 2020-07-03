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Адвокат сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП
Актер Михаил Ефремов не считает себя виновником смертельного ДТП в центре Москвы, заявил телеканалу "Москва 24" адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:19
эльман пашаев
александр добровинский
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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О каком раскаянии может идти речь? Сажать его надо вместе с адвокатом, который его заставляет врать.
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Виновата белочка, спросите у нее, она подтвердит.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
эльман пашаев, александр добровинский, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП

14:19 03.07.2020 (обновлено: 15:19 03.07.2020)
163809
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов не считает себя виновником смертельного ДТП в центре Москвы, заявил телеканалу "Москва 24" адвокат Эльман Пашаев.
Юрист отказался рассказать подробности, так как посчитал это "преждевременным". Он отметил, что слова Ефремова о желании "возместить ущерб" следует воспринимать как желание заплатить из-за того, что в ДТП участвовала его машина.
В разговоре с РИА Новости Пашаев объяснил позицию защиты.
"С участием его машины произошло ДТП со смертельным исходом. Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват", - сказал адвокат.
Ранее Пашаев сообщил "Звезде", что у Ефремова начались проблемы с сердцем, так как он "намного больше переживает за погибшего, чем его родня".
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Обстоятельства ДТП

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. Спустя несколько часов мужчина умер.
Экспертиза подтвердила, что в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него нашли следы наркотиков. На первом допросе Ефремов выражал мысли с трудом, "скорее мычал, чем говорил" и не мог вспомнить, что произошло, однако, как сообщал адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал".
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Публичное признание вины

Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если "ее примут". Он говорил, что готов честно понести наказание, и назвал содеянное "непростительным". Однако представитель Захаровых сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации.
Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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569442185131260
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Эльман ПашаевАлександр ДобровинскийДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
О каком раскаянии может идти речь? Сажать его надо вместе с адвокатом, который его заставляет врать.
3 июля, 14:32
Арсений Новиков
620164214
Виновата белочка, спросите у нее, она подтвердит.
3 июля, 14:30
sizif8
41240101
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