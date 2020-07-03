Адвокат сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП

Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест

Юрист отказался рассказать подробности, так как посчитал это "преждевременным". Он отметил, что слова Ефремова о желании "возместить ущерб" следует воспринимать как желание заплатить из-за того, что в ДТП участвовала его машина.

В разговоре с РИА Новости Пашаев объяснил позицию защиты.

"С участием его машины произошло ДТП со смертельным исходом. Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват", - сказал адвокат.

Ранее Пашаев сообщил " Звезде ", что у Ефремова начались проблемы с сердцем, так как он "намного больше переживает за погибшего, чем его родня".

Обстоятельства ДТП

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. Спустя несколько часов мужчина умер.

Экспертиза подтвердила, что в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него нашли следы наркотиков. На первом допросе Ефремов выражал мысли с трудом, "скорее мычал, чем говорил" и не мог вспомнить, что произошло, однако, как сообщал адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал".

Публичное признание вины

Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если "ее примут". Он говорил, что готов честно понести наказание, и назвал содеянное "непростительным". Однако представитель Захаровых сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации.