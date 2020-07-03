https://ria.ru/20200703/1573850692.html
В Липецке переселенцы из ветхого жилья получат новые квартиры
Около 400 человек получат новые квартиры и переселятся в новый 17-этажный дом, строительство которого началось на улице Кривенкова в городе Липецке, сообщил РИА РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:21
2020-07-03T14:21
липецкая область
игорь артамонов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 3 июл — РИА Новости
. Около 400 человек получат новые квартиры и переселятся в новый 17-этажный дом, строительство которого началось на улице Кривенкова в городе Липецке, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, уже в 2021 году сюда переедут жильцы 136 квартир из 20 домов, признанных аварийными в 2013-2014 годах. Они получат жильё с чистовой отделкой, обустроенными санузлами и электроплитами на кухнях. В микрорайоне "Европейский" уже есть ясли, детский сад, строится школа на 800 мест, в шаговой доступности находятся объекты торговли.
Артамонов отметил, что отказ от покупки готовых квартир поможет существенно сэкономить бюджетные средства. Например, квадратный метр в строящемся доме обойдётся муниципалитету в 37 тысяч рублей, в то время как метр уже готового жилья стоит около 42 тысяч рублей.
Переселение из аварийного жилья в Липецке проходит в несколько этапов. Всего до 2025 года в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жильё и городская среда" планируется расселить 122 аварийных домов.
"Мы активно решаем проблему переселения из ветхого и аварийного жилья. Планируем и дальше строить дома для переселенцев по муниципальному заказу", – сказал Артамонов.