В Липецке переселенцы из ветхого жилья получат новые квартиры

ЛИПЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Около 400 человек получат новые квартиры и переселятся в новый 17-этажный дом, строительство которого началось на улице Кривенкова в городе Липецке, сообщил РИА Новости глава региона . Около 400 человек получат новые квартиры и переселятся в новый 17-этажный дом, строительство которого началось на улице Кривенкова в городе Липецке, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов

По его словам, уже в 2021 году сюда переедут жильцы 136 квартир из 20 домов, признанных аварийными в 2013-2014 годах. Они получат жильё с чистовой отделкой, обустроенными санузлами и электроплитами на кухнях. В микрорайоне "Европейский" уже есть ясли, детский сад, строится школа на 800 мест, в шаговой доступности находятся объекты торговли.

Артамонов отметил, что отказ от покупки готовых квартир поможет существенно сэкономить бюджетные средства. Например, квадратный метр в строящемся доме обойдётся муниципалитету в 37 тысяч рублей, в то время как метр уже готового жилья стоит около 42 тысяч рублей.

Переселение из аварийного жилья в Липецке проходит в несколько этапов. Всего до 2025 года в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жильё и городская среда" планируется расселить 122 аварийных домов.