Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200703/1573850692.html
В Липецке переселенцы из ветхого жилья получат новые квартиры
Около 400 человек получат новые квартиры и переселятся в новый 17-этажный дом, строительство которого началось на улице Кривенкова в городе Липецке, сообщил РИА РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:21
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153003/96/1530039671_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e9792918f300171990ef2604c83da6d9.jpg
https://ria.ru/20200629/1573635908.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/153003/96/1530039671_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e9792918f300171990ef2604c83da6d9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153003/96/1530039671_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_193909543e885d503e4c7e928da54eb8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153003/96/1530039671_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_8df0d167b1b1da2c2d83c17a26e56448.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов

В Липецке переселенцы из ветхого жилья получат новые квартиры

14:21 03.07.2020
22
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Новая квартира
ЛИПЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Около 400 человек получат новые квартиры и переселятся в новый 17-этажный дом, строительство которого началось на улице Кривенкова в городе Липецке, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, уже в 2021 году сюда переедут жильцы 136 квартир из 20 домов, признанных аварийными в 2013-2014 годах. Они получат жильё с чистовой отделкой, обустроенными санузлами и электроплитами на кухнях. В микрорайоне "Европейский" уже есть ясли, детский сад, строится школа на 800 мест, в шаговой доступности находятся объекты торговли.
Артамонов отметил, что отказ от покупки готовых квартир поможет существенно сэкономить бюджетные средства. Например, квадратный метр в строящемся доме обойдётся муниципалитету в 37 тысяч рублей, в то время как метр уже готового жилья стоит около 42 тысяч рублей.
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
29 июня, 16:07Липецкая область
В Липецкой области восстановят историческое здание, которому 150 лет
Переселение из аварийного жилья в Липецке проходит в несколько этапов. Всего до 2025 года в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жильё и городская среда" планируется расселить 122 аварийных домов.
"Мы активно решаем проблему переселения из ветхого и аварийного жилья. Планируем и дальше строить дома для переселенцев по муниципальному заказу", – сказал Артамонов.
000000
Обсудить 0
Липецкая областьИгорь Артамонов
Рекомендуем
Машина скорой помощи
Около 1,3 млн вызовов поступило в московскую "Систему-112" за полгода
Мост через Волгу в Твери
В Верхневолжье планируется трудоустроить на лето 3500 подростков
Лаборатория
Почти 9 тысяч экспертиз на выявление чумы свиней провели в Подмосковье
Президент РФ Владимир Путин
Предложения по поправкам точно совпали с ожиданиями людей, заявил Путин
Город Абакан
В Хакасии ожидают ураганный ветер до 30 метров в секунду
Пассажир в автобусе пользуется смартфоном
Свыше 7,5 млн поездок по NFC совершили подмосковные пассажиры в июне
Стенд банка ВТБ
ВТБ Private Banking начал серию вебинаров по налогам и защите активов
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
СМИ: Белый дом намерен провести беседы с чиновниками Пентагона о карьере
Жан Кастекс
Биография Жана Кастекса
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Около 300 бригад Мосводостока устраняют подтопления после дождя
Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
Сейсмограф
В индийском штате Харьяна произошло землетрясение магнитудой 4,7
Медик надевает защитный костюм
Перепрофилированные псковские больницы ввернутся к штатной работе
Украинский военный
В ЛНР заявили о ранении двух человек за неделю из-за обстрелов
Ветка ели
На Вологодчине расширят возможности елового питомника
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратиться в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
Лента новостейМолния