https://ria.ru/20200703/1573850611.html
При взрыве на фабрике фейерверков в Турции погибли два человека
Два человека погибли и 73 получили ранения в результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны, сообщает газета... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:16
2020-07-03T14:29
сакарья (провинция)
турция
в мире
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сакарья (провинция)
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сакарья (провинция), турция, в мире