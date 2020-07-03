https://ria.ru/20200703/1573850422.html
Фестиваль "Русборг" пройдет в Липецкой области 15 августа
Показательное выступление фестиваля исторической реконструкции "Русборг" состоится 15 августа на берегу реки "Быстрая сосна" в поселке Елецкий Липецкой области, РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:15
2020-07-03T14:15
липецкая область
игорь артамонов
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РИА Новости
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Показательное выступление фестиваля исторической реконструкции "Русборг" состоится 15 августа на берегу реки "Быстрая сосна" в поселке Елецкий Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам программа фестиваля будет немного скорректирована. Она включит себя часть программы другого фестиваля "Ладейное поле". Почти все организаторы конкурсов уже подтвердили свою готовность провести на "Русборге" показательные выступления. Начало мероприятия запланировано на 12.00 мск. Вход в крепость для зрителей откроют в 10.00 мск.
Артамонов отметил, что в программе фестиваля запланировано массовое сражение (бугурт), фехтовальные поединки, а также конкурсы и игры.
"Русборг — замечательный фестиваль, который тысячи людей ждут с нетерпением. Это событие, позволяющее участникам и зрителям прикоснуться к истории и национальной культуре вживую", — сказал Артамонов.