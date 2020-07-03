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Липецкая область
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Фестиваль "Русборг" пройдет в Липецкой области 15 августа
Показательное выступление фестиваля исторической реконструкции "Русборг" состоится 15 августа на берегу реки "Быстрая сосна" в поселке Елецкий Липецкой области, РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:15
липецкая область
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353
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игорь артамонов

Фестиваль "Русборг" пройдет в Липецкой области 15 августа

14:15 03.07.2020
12
© РИА НовостиТрадиционный фестиваль реконструкторов «Русборг»
Традиционный фестиваль реконструкторов «Русборг»
© РИА Новости
ЛИПЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Показательное выступление фестиваля исторической реконструкции "Русборг" состоится 15 августа на берегу реки "Быстрая сосна" в поселке Елецкий Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам программа фестиваля будет немного скорректирована. Она включит себя часть программы другого фестиваля "Ладейное поле". Почти все организаторы конкурсов уже подтвердили свою готовность провести на "Русборге" показательные выступления. Начало мероприятия запланировано на 12.00 мск. Вход в крепость для зрителей откроют в 10.00 мск.
Артамонов отметил, что в программе фестиваля запланировано массовое сражение (бугурт), фехтовальные поединки, а также конкурсы и игры.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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"Русборг — замечательный фестиваль, который тысячи людей ждут с нетерпением. Это событие, позволяющее участникам и зрителям прикоснуться к истории и национальной культуре вживую", — сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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