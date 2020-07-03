Фестиваль "Русборг" пройдет в Липецкой области 15 августа

По его словам программа фестиваля будет немного скорректирована. Она включит себя часть программы другого фестиваля "Ладейное поле". Почти все организаторы конкурсов уже подтвердили свою готовность провести на "Русборге" показательные выступления. Начало мероприятия запланировано на 12.00 мск. Вход в крепость для зрителей откроют в 10.00 мск.