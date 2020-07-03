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На Сахалине и Курилах пропал интернет
Часть жителей Сахалина и Курил осталась в пятницу без интернета из-за аварии у магистрального оператора "Ростелекома", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:13
сахалин
ростелеком
курильские острова
происшествия
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сахалин
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сахалин, ростелеком, курильские острова, происшествия

На Сахалине и Курилах пропал интернет

14:13 03.07.2020
1003
CC0 / 3844328 / WirelessWi-fi роутер
Wi-fi роутер
CC0 / 3844328 / Wireless
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июл – РИА Новости. Часть жителей Сахалина и Курил осталась в пятницу без интернета из-за аварии у магистрального оператора "Ростелекома", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Отключение произошло во второй половине дня. Магистраль повредили сторонние организации при проведении строительных работ в Поронайском районе, лишив в результате связи с материком. На место происшествия сразу же выехали специалисты, сейчас они еще продолжают работу", - отметила собеседница агентства.
По ее словам, в настоящее время работа интернета на Сахалине частично восстановлена, полностью с последствиями аварии компания обещает справиться в течение пятницы.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный
1 июля, 15:21
Рогозин пообещал обеспечить космонавтов широкополосным интернетом
041343
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СахалинРостелекомКурильские островаПроисшествия
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