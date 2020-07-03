На Сахалине и Курилах пропал интернет

"Отключение произошло во второй половине дня. Магистраль повредили сторонние организации при проведении строительных работ в Поронайском районе, лишив в результате связи с материком. На место происшествия сразу же выехали специалисты, сейчас они еще продолжают работу", - отметила собеседница агентства.