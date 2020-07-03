https://ria.ru/20200703/1573850373.html
На Сахалине и Курилах пропал интернет
Часть жителей Сахалина и Курил осталась в пятницу без интернета из-за аварии у магистрального оператора "Ростелекома", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:13
2020-07-03T14:13
сахалин
ростелеком
курильские острова
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200701/1573741203.html
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сахалин
курильские острова
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, ростелеком, курильские острова, происшествия