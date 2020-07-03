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Вторая фирма в Индии начала испытание вакцины против коронавируса
Вторая индийская фирма начала клинические испытания вакцины от коронавируса на людях после получения одобрения от управления генерального контролера лекарств... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:41
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коронавирус covid-19, индия, в мире

Вторая фирма в Индии начала испытание вакцины против коронавируса

14:09 03.07.2020 (обновлено: 17:41 03.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра готовит шприц
Медицинская сестра готовит шприц
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медицинская сестра готовит шприц. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июл — РИА Новости. Вторая индийская фирма начала клинические испытания вакцины от коронавируса на людях после получения одобрения от управления генерального контролера лекарств Индии, сообщила газета The Hindu со ссылкой на источник.
Препарат разработала компания Zydus Cadila Healthcare Ltd. Ранее источник подтвердил эффективность и безопасность испытания вакцины на животных.
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"Для завершения испытаний первой и второй фазы потребуется около трех месяцев", — сказал источник.
Ранее компания Bharat Biotech, работающая совместно с индийским Советом медицинских исследований и Национальным институтом вирусологии, получила одобрение управления генерального контролера лекарств Индии на клинические испытания разработанного препарата Covaxin на людях.
Согласно последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 625 тысяч, лечение проходят более 227 тысяч человек, умерли более 18 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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