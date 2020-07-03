https://ria.ru/20200703/1573850208.html
Вторая фирма в Индии начала испытание вакцины против коронавируса
Вторая индийская фирма начала клинические испытания вакцины от коронавируса на людях после получения одобрения от управления генерального контролера лекарств... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:09
2020-07-03T17:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155027/01/1550270161_0:0:2964:1667_1400x0_80_0_0_fd4ae604be8304f98e347f157d008578.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200703/1573824755.html
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155027/01/1550270161_0:0:2964:1667_1400x0_80_0_0_fd4ae604be8304f98e347f157d008578.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155027/01/1550270161_233:0:2964:2048_1400x0_80_0_0_7b0d6bb226d06359d2181b204ac5ebb4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155027/01/1550270161_829:0:2877:2048_1400x0_80_0_0_1fa92ec1bd266feee7691eb45d24f4b5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июл — РИА Новости.
Вторая индийская фирма начала клинические испытания вакцины от коронавируса на людях после получения одобрения от управления генерального контролера лекарств Индии
, сообщила газета The Hindu
со ссылкой на источник.
Препарат разработала компания Zydus Cadila Healthcare Ltd. Ранее источник подтвердил эффективность и безопасность испытания вакцины на животных.
"Для завершения испытаний первой и второй фазы потребуется около трех месяцев", — сказал источник.
Ранее компания Bharat Biotech, работающая совместно с индийским Советом медицинских исследований и Национальным институтом вирусологии, получила одобрение управления генерального контролера лекарств Индии на клинические испытания разработанного препарата Covaxin на людях.
Согласно последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 625 тысяч, лечение проходят более 227 тысяч человек, умерли более 18 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.