В Швейцарии еще 134 человека заболели COVID-19

По данным на 3 июля за сутки в стране было зарегистрировано 134 новых заражения (116 накануне). Таким образом, общее число заболевших составило 32 101 человек, всего скончалось 1686 человек.

Всего с начала эпидемии было проведено 614 283 тестов на COVID-19. За прошедшие сутки – 15 178 тестов (накануне 15 117). В среднем вирус был найден в 6,3% случаев.

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек.