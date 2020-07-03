https://ria.ru/20200703/1573850173.html
В Швейцарии еще 134 человека заболели COVID-19
За сутки в Швейцарии выявлено 134 новых случая COVID-19, всего с начала эпидемии заболело 32 101 человек, заявили в пятницу в Федеральном офисе общественного... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:09
2020-07-03T14:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
швейцария
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, швейцария, в мире
ЖЕНЕВА, 3 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова.
За сутки в Швейцарии
выявлено 134 новых случая COVID-19, всего с начала эпидемии заболело 32 101 человек, заявили в пятницу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 3 июля за сутки в стране было зарегистрировано 134 новых заражения (116 накануне). Таким образом, общее число заболевших составило 32 101 человек, всего скончалось 1686 человек.
Всего с начала эпидемии было проведено 614 283 тестов на COVID-19. За прошедшие сутки – 15 178 тестов (накануне 15 117). В среднем вирус был найден в 6,3% случаев.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек.
Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза
, ЕАСТ и Великобритании
. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.