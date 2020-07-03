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Медиавойны
https://ria.ru/20200703/1573850038.html
Посольство в Риге прокомментировало запрет на вещание RT в Латвии
Посольство России в Риге назвало оголтелым запрет Латвии на вещание семи телеканалов RT. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:37
медиавойны
телеканал rt
медиавойны
евросоюз
дмитрий киселев
маргарита симоньян
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таллин
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https://ria.ru/20200701/1573760200.html
Молодцы латыши. Хоть своих жителей от этой черной лапши защитят.
41
Пора властям балтийским стран в качестве государственного принимать флаг ЛГБТ - как их хозяева США. И тогда их политика будет легко объяснима. :)
38
6
латвия
вильнюс
таллин
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151712/92/1517129233_0:155:3001:1843_1400x0_80_0_0_24e2499c6dc2a01dfc518e17159ed4ce.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
телеканал rt, медиавойны, евросоюз, дмитрий киселев, маргарита симоньян, латвия, вильнюс, таллин, общество

Посольство в Риге прокомментировало запрет на вещание RT в Латвии

14:07 03.07.2020 (обновлено: 15:37 03.07.2020)
9801
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание российского посольства в Латвии
Здание российского посольства в Латвии
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание российского посольства в Латвии. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Посольство России в Риге назвало оголтелым запрет Латвии на вещание семи телеканалов RT.
Ранее латвийский регулятор запретил вещание семи каналов RT, объяснив это тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза. При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", а пост главного редактора RT занимает Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании — два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе.
Здание Министерства иностранных дел России
2 июля, 15:51Медиавойны
В МИД прокомментировали запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии
В посольстве отметили, что не первый раз видят, как власти Латвии устраивают расправу над российским телевещанием, пытаясь изолировать своих граждан от "вредоносной пропаганды Москвы", по сути, перекрывая доступ к объективному и непредвзятому освещению событий в мире.

"На сей раз под жернова латвийского "Министерства правды" (НСЭСМИ) попали сразу семь каналов телекомпании Russia Today, включая RT Arabic и RT Spanish. Хотелось бы полюбопытствовать, на чью защиту направлено это оголтелое запретительство? Арабоязычного и испаноязычного населения страны? Звучит абсурдно, не правда ли? Похоже, свобода слова в Латвии становится категорией исключительно гипотетического свойства", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
1 июля, 22:53
Симоньян прокомментировала запрет RT в Латвии
Ранее МИД призвал международные организации оценить, насколько решение Риги о запрете вещания RT соответствует политическим обязательствам Латвии. В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что решение является возмутительным и неправомочным шагом.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
10018301829
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МедиавойныТелеканал RTМедиавойныЕвросоюзДмитрий КиселевМаргарита СимоньянЛатвияВильнюсТаллинОбщество
Популярные комментарии
Молодцы латыши. Хоть своих жителей от этой черной лапши защитят.
3 июля, 16:32
sshumov.1973
18010022
Пора властям балтийским стран в качестве государственного принимать флаг ЛГБТ - как их хозяева США. И тогда их политика будет легко объяснима. :)
3 июля, 15:01
Nikolay Plotnikov
2461016
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