Посольство в Риге прокомментировало запрет на вещание RT в Латвии

Ранее латвийский регулятор запретил вещание семи каналов RT, объяснив это тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза. При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", а пост главного редактора RT занимает Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании — два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе.
В посольстве отметили, что не первый раз видят, как власти Латвии устраивают расправу над российским телевещанием, пытаясь изолировать своих граждан от "вредоносной пропаганды Москвы", по сути, перекрывая доступ к объективному и непредвзятому освещению событий в мире.
"На сей раз под жернова латвийского "Министерства правды" (НСЭСМИ) попали сразу семь каналов телекомпании Russia Today, включая RT Arabic и RT Spanish. Хотелось бы полюбопытствовать, на чью защиту направлено это оголтелое запретительство? Арабоязычного и испаноязычного населения страны? Звучит абсурдно, не правда ли? Похоже, свобода слова в Латвии становится категорией исключительно гипотетического свойства", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.
1 июля, 22:53Симоньян прокомментировала запрет RT в Латвии
Ранее МИД призвал международные организации оценить, насколько решение Риги о запрете вещания RT соответствует политическим обязательствам Латвии. В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что решение является возмутительным и неправомочным шагом.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".