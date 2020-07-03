Посольство в Риге прокомментировало запрет на вещание RT в Латвии

"На сей раз под жернова латвийского "Министерства правды" (НСЭСМИ) попали сразу семь каналов телекомпании Russia Today, включая RT Arabic и RT Spanish. Хотелось бы полюбопытствовать, на чью защиту направлено это оголтелое запретительство? Арабоязычного и испаноязычного населения страны? Звучит абсурдно, не правда ли? Похоже, свобода слова в Латвии становится категорией исключительно гипотетического свойства", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.