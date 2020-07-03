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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200703/1573849960.html
Юрист объяснил поправку о приоритете Конституции над международным правом
Поправка, запрещающая исполнять международные договоры, если они противоречат Конституции РФ, не повлияет на отношения России и Европейского суда по правам... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:05
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
европейский суд по правам человека
в мире
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573176642_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_bee1f5ad3e4a82fda19e3e1b94ceb7b7.jpg
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РИА Новости
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60
россия, конституция рф, европейский суд по правам человека, в мире

Юрист объяснил поправку о приоритете Конституции над международным правом

14:05 03.07.2020
3735
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКонституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Поправка, запрещающая исполнять международные договоры, если они противоречат Конституции РФ, не повлияет на отношения России и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), считает советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн.
Соответствующую поправку планируется ввести в статью 79 Конституции, в новой редакции будет такое положение: "Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации".
"Поправка в статью 79 Конституции РФ вряд ли может привести к снижению количества подаваемых гражданами России или их адвокатами жалоб в ЕСПЧ", - сказал РИА Новости Рубинштейн.
Он напомнил, что еще в 2015 году Конституционный суд (КС) РФ вынес постановление о праве РФ не исполнять решения ЕСПЧ, если они противоречат конституции. Однако с тех пор количество жалоб только растет.
"По сравнению с 2017 годом количество жалоб против России практически удвоилось. А самый низкий показатель был в 2017 году, и связан он с реформой ЕСПЧ системы работы с жалобами, ужесточением процесса подачи и критериев отсева неправильно оформленных жалоб", - отметил адвокат.
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
Вчера, 11:35Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
Таким образом, подчеркнул он, постановление КС не оказало никакого влияния на количество подаваемых россиянами жалоб.
"Закрепление положения о неисполнении решений межгосударственных органов в случае их противоречия Конституции РФ в основном законе является юридико-техническим моментом — положение перекочевало из постановления Конституционного суда РФ в Конституцию РФ. Порядок реализации этого положения предусмотрен упомянутым постановлением. Поэтому никакого содержательного влияния на взаимоотношения с ЕСПЧ, умаления или повышения авторитета ЕСПЧ такая поправка оказать не может. Справедливости ради следует отметить, что подобные положения закреплены в конституциях некоторых европейских стран, например, в Германии. И, насколько нам известно, такая норма не ограничила ни право на подачу жалоб в ЕСПЧ, ни взаимоотношения с ЕСПЧ", - добавил Рубинштейн.
Венецианская комиссия Совета Европы, высказывая своё мнение о поправке в Конституцию РФ по решениям ЕСПЧ, рекомендовала удалить предлагаемое дополнение к статье 79 конституции (о международных отношениях) или изменить ее формулировку. Комиссия указала, что Россия приняла политическое решение вступить в Совет Европы и остаться членом этой организации. Ратифицировав ЕСПЧ и признав юрисдикцию Страсбургского суда, она взяла на себя обязательство исполнять решения суда, говорится в сообщении.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФЕвропейский суд по правам человекаВ мире
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