Юрист объяснил поправку о приоритете Конституции над международным правом

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Поправка, запрещающая исполнять международные договоры, если они противоречат Поправка, запрещающая исполнять международные договоры, если они противоречат Конституции РФ , не повлияет на отношения России и Европейского суда по правам человека ( ЕСПЧ ), считает советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн.

Соответствующую поправку планируется ввести в статью 79 Конституции, в новой редакции будет такое положение: "Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации".

"Поправка в статью 79 Конституции РФ вряд ли может привести к снижению количества подаваемых гражданами России или их адвокатами жалоб в ЕСПЧ", - сказал РИА Новости Рубинштейн.

Он напомнил, что еще в 2015 году Конституционный суд (КС) РФ вынес постановление о праве РФ не исполнять решения ЕСПЧ, если они противоречат конституции. Однако с тех пор количество жалоб только растет.

"По сравнению с 2017 годом количество жалоб против России практически удвоилось. А самый низкий показатель был в 2017 году, и связан он с реформой ЕСПЧ системы работы с жалобами, ужесточением процесса подачи и критериев отсева неправильно оформленных жалоб", - отметил адвокат.

Таким образом, подчеркнул он, постановление КС не оказало никакого влияния на количество подаваемых россиянами жалоб.

"Закрепление положения о неисполнении решений межгосударственных органов в случае их противоречия Конституции РФ в основном законе является юридико-техническим моментом — положение перекочевало из постановления Конституционного суда РФ в Конституцию РФ. Порядок реализации этого положения предусмотрен упомянутым постановлением. Поэтому никакого содержательного влияния на взаимоотношения с ЕСПЧ, умаления или повышения авторитета ЕСПЧ такая поправка оказать не может. Справедливости ради следует отметить, что подобные положения закреплены в конституциях некоторых европейских стран, например, в Германии . И, насколько нам известно, такая норма не ограничила ни право на подачу жалоб в ЕСПЧ, ни взаимоотношения с ЕСПЧ", - добавил Рубинштейн.