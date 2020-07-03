Бундестаг принял закон о прекращении использования угля в энергетике

БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Бундестаг на пленарном заседании в пятницу принял закон, предусматривающий прекращение использования ископаемого угля в энергетике к 2038 году, свидетельствуют результаты голосования.

Депутаты проголосовали сразу по двум законопроектам, один направлен на структурную поддержку регионов, в которых угольная энергетика является основным источником энергии. Этот документ предусматривает финансовую поддержку Северному Рейну-Вестфалии, Саксонии-Анхальт, Саксонии и Бранденбургу для обеспечения занятости людей, которые потеряют работу из-за реформы. Второй законопроект был основным - Закон о прекращении использования ископаемого угля (Kohleausstieggesetz).

Этот закон предусматривает выход из угольной энергетики к 2038 году, реализуя таким образом рекомендации созданной правительством комиссии "Рост, структурные изменения и трудоустройство", которая более известна как "угольная комиссия". К 2022 году выработка энергии из ископаемого угля должна снизиться на 15 гигаватт, к 2030 году - еще на 16 гигаватт.

По данным Федерального сетевого агентства по состоянию на 1 апреля 2020 года, выработка электроэнергии из угля в стране составляет 42 гигаватта. По данным же Федерального статистического ведомства, обнародованным в мае, доля угольной энергетики в первом квартале в общей выработке составила 22,3%. Ветряные электростанции при этом в этот же период впервые вышли на первое место - они сместили как раз ТЭС на угле, доля которых в четвертом квартале 2019 года была 31,2% (у "ветряков" - 26,8%).

По результатам голосования законопроекты поддержали большинство депутатов.

"После Hammelsprung ("бараний прыжок", одна из процедур голосования в бундестаге, когда депутаты покидают пленарный зал, а затем возвращаются через разные двери, которые соответствуют голосам "за", "против" и "воздерживаются" - ред.) для меня очевидно, что законопроект принят абсолютным большинством. Чтобы коллеги могли знать конкретные результаты, всего проголосовали 554, за - 314, против - 237, воздержавшихся трое", - заявил председательствующий на заседании член президиума бундестага Вольфганг Кубики.