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Бундестаг принял закон о прекращении использования угля в энергетике
Бундестаг на пленарном заседании в пятницу принял закон, предусматривающий прекращение использования ископаемого угля в энергетике к 2038 году, свидетельствуют... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:11
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353
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бундестаг германии, германия, в мире

Бундестаг принял закон о прекращении использования угля в энергетике

14:03 03.07.2020 (обновлено: 16:11 03.07.2020)
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© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
© РИА Новости / Николай Филяков
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Историческое здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Бундестаг на пленарном заседании в пятницу принял закон, предусматривающий прекращение использования ископаемого угля в энергетике к 2038 году, свидетельствуют результаты голосования.
Депутаты проголосовали сразу по двум законопроектам, один направлен на структурную поддержку регионов, в которых угольная энергетика является основным источником энергии. Этот документ предусматривает финансовую поддержку Северному Рейну-Вестфалии, Саксонии-Анхальт, Саксонии и Бранденбургу для обеспечения занятости людей, которые потеряют работу из-за реформы. Второй законопроект был основным - Закон о прекращении использования ископаемого угля (Kohleausstieggesetz).
Этот закон предусматривает выход из угольной энергетики к 2038 году, реализуя таким образом рекомендации созданной правительством комиссии "Рост, структурные изменения и трудоустройство", которая более известна как "угольная комиссия". К 2022 году выработка энергии из ископаемого угля должна снизиться на 15 гигаватт, к 2030 году - еще на 16 гигаватт.
По данным Федерального сетевого агентства по состоянию на 1 апреля 2020 года, выработка электроэнергии из угля в стране составляет 42 гигаватта. По данным же Федерального статистического ведомства, обнародованным в мае, доля угольной энергетики в первом квартале в общей выработке составила 22,3%. Ветряные электростанции при этом в этот же период впервые вышли на первое место - они сместили как раз ТЭС на угле, доля которых в четвертом квартале 2019 года была 31,2% (у "ветряков" - 26,8%).
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По результатам голосования законопроекты поддержали большинство депутатов.
"После Hammelsprung ("бараний прыжок", одна из процедур голосования в бундестаге, когда депутаты покидают пленарный зал, а затем возвращаются через разные двери, которые соответствуют голосам "за", "против" и "воздерживаются" - ред.) для меня очевидно, что законопроект принят абсолютным большинством. Чтобы коллеги могли знать конкретные результаты, всего проголосовали 554, за - 314, против - 237, воздержавшихся трое", - заявил председательствующий на заседании член президиума бундестага Вольфганг Кубики.
Против закона выступают экологические активисты Германии, они считают 2038 год слишком поздней датой для окончания использования угля, часть призывает закрыть ТЭС на угле уже к 2025 году, некоторые считают, что это нужно сделать к 2030 году. Активисты устраивают акции протеста по этому вопросу, так накануне движения Extinction Rebellion и Jugendrat застали врасплох канцлера Ангелу Меркель в коридоре бундестага, устроив шумную акцию в нескольких метрах от нее, на видео акции было хорошо заметно, что глава правительства вздрогнула от резких выкриков и активности молодых экологов. В пятницу же активисты Greenpeace забрались на крышу здания рейхстага, где как раз проходило обсуждение законопроекта, и вывесили транспарант "Будущее без угольной энергетики".
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Бундестаг ГерманииГерманияВ мире
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