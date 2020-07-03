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В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны силовиков
Один человек ранен в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике поселке Голубовское в Донбассе в результате обстрела со стороны украинских РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:02
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
генеральная прокуратура рф
березовский
киев
в мире
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луганская народная республика
березовский
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, генеральная прокуратура рф, березовский, киев, в мире

В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны силовиков

14:02 03.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Один человек ранен в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике поселке Голубовское в Донбассе в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в Генпрокуратуре ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли подконтрольный республике поселок Фрунзе, были повреждены пункт скорой помощи и здание железнодорожной станции.
"Боевики 93-й бригады вооруженных формирований Украины с направления населенного пункта Новотошковское (под контролем Киева - ред.) подвергли обстрелам из запрещенных минскими договоренностями 120-миллиметровых минометов населенные пункты Голубовское и Березовское (под контролем ЛНР). Всего по территории республики враг выпустил 15 мин", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что в результате обстрела Голубовского ранена женщина 1967 года рождения. "Раненой оперативно оказана медицинская помощь", - добавил Осадчий.
По словам представителя Народной милиции, в Березовском повреждены два жилых дома.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаГенеральная прокуратура РФБерезовскийКиевВ мире
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