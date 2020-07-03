В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Один человек ранен в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике поселке Голубовское в Донбассе в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в Генпрокуратуре ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли подконтрольный республике поселок Фрунзе, были повреждены пункт скорой помощи и здание железнодорожной станции.
"Боевики 93-й бригады вооруженных формирований Украины с направления населенного пункта Новотошковское (под контролем Киева - ред.) подвергли обстрелам из запрещенных минскими договоренностями 120-миллиметровых минометов населенные пункты Голубовское и Березовское (под контролем ЛНР). Всего по территории республики враг выпустил 15 мин", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что в результате обстрела Голубовского ранена женщина 1967 года рождения. "Раненой оперативно оказана медицинская помощь", - добавил Осадчий.
По словам представителя Народной милиции, в Березовском повреждены два жилых дома.