Абхазия предложила Мишустину открыть границы для туристов

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Руководство Руководство Абхазии направило премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с предложением открыть с 15 июля границы для организованных групп туристов, надеется на взаимопонимание, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания

"Как известно, в конце июня серьёзные ограничительные меры были сняты в Российской Федерации , в частности в Краснодарском крае. В край начали приезжать туристы. Мы внимательно смотрим за тем, как там складывается обстановка эпидемиологическая, и скорее всего с учётом этого фактора с 15 июля мы тоже будем открывать границу для организованных групп туристов. С тем, чтобы их принять, расселить в учреждениях, которые имеют возможность оказать медицинскую помощь, в учреждениях, в которых есть медицинский персонал, пока так", - сказал Бжания на пресс-конференции.

Он отметил, что на въезжающих будут распространяться определённые требования – наличие медстраховки и паспорта COVID-19, а от принимающих учреждений будут требовать наличия необходимых лекарственных и гигиенических препаратов.

Письмо об открытии границ направлено премьер-министру России, также сообщил Бжания.

"Это двустороннее движение, открыть границу в одностороннем порядке - это ничего не даст, поэтому мы обратились к руководству Российской Федерации. Вчера было направлено письмо на имя господина Мишустина. И я думаю, у меня есть основания полагать, что в этом вопросе мы найдем взаимопонимание", - заявил президент.

Президент Абхазии пояснил, что открытие границы 15 июля зависит от двух факторов: благоприятной эпидемиологической обстановки в Краснодарском крае и реакции премьер-министра РФ на обращение об открытии границы со стороны РФ.

Как сказал Бжания, если ситуация будет улучшаться, с 1 августа республика сможет открыть границу для индивидуального туризма, для тех, кто планирует остановиться в частных домах или у родственников.

Россия обсуждает с другими странами вопрос открытия границ, но конкретных решений пока не принималось, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли сейчас говорить об открытии границ России.

Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 15 июля. С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, а в приграничных Галском и Гагрском районах - комендантский час. С 15 мая в республике разрешили движение междугороднего транспорта, заработали заведения общепита. С 15 июня разрешено проведение массовых, культурных, спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий. Снят запрет на проведение туристской и экскурсионной деятельности. С 1 июля возобновили работу детские сады.