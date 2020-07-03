Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200703/1573849544.html
Абхазия предложила Мишустину открыть границы для туристов
Руководство Абхазии направило премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с предложением открыть с 15 июля границы для организованных групп туристов,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:16
туризм
новости - туризм
туризм
коронавирус covid-19
аслан бжания
михаил мишустин
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937514_0:59:2867:1672_1400x0_80_0_0_4e19bbd68b7b82cc14b561ff57dcd6cd.jpg
https://ria.ru/20200703/1573840371.html
абхазия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937514_0:59:2867:1672_1400x0_80_0_0_4e19bbd68b7b82cc14b561ff57dcd6cd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937514_69:0:2800:2048_1400x0_80_0_0_98c4e29014b9b96ac941586b99df956d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937514_410:0:2458:2048_1400x0_80_0_0_81f5a1d6bdc81bb791758f94c376e3b7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, аслан бжания, михаил мишустин, абхазия

Абхазия предложила Мишустину открыть границы для туристов

14:00 03.07.2020 (обновлено: 14:16 03.07.2020)
3563
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Руководство Абхазии направило премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с предложением открыть с 15 июля границы для организованных групп туристов, надеется на взаимопонимание, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания.
"Как известно, в конце июня серьёзные ограничительные меры были сняты в Российской Федерации, в частности в Краснодарском крае. В край начали приезжать туристы. Мы внимательно смотрим за тем, как там складывается обстановка эпидемиологическая, и скорее всего с учётом этого фактора с 15 июля мы тоже будем открывать границу для организованных групп туристов. С тем, чтобы их принять, расселить в учреждениях, которые имеют возможность оказать медицинскую помощь, в учреждениях, в которых есть медицинский персонал, пока так", - сказал Бжания на пресс-конференции.
Он отметил, что на въезжающих будут распространяться определённые требования – наличие медстраховки и паспорта COVID-19, а от принимающих учреждений будут требовать наличия необходимых лекарственных и гигиенических препаратов.
Письмо об открытии границ направлено премьер-министру России, также сообщил Бжания.
Туристы фотографируются на смотровой площадке у Военно-Грузинской дороги
Вчера, 13:32Туризм
Гиды и отельеры рассказали, что происходит с туризмом в разных странах
"Это двустороннее движение, открыть границу в одностороннем порядке - это ничего не даст, поэтому мы обратились к руководству Российской Федерации. Вчера было направлено письмо на имя господина Мишустина. И я думаю, у меня есть основания полагать, что в этом вопросе мы найдем взаимопонимание", - заявил президент.
Президент Абхазии пояснил, что открытие границы 15 июля зависит от двух факторов: благоприятной эпидемиологической обстановки в Краснодарском крае и реакции премьер-министра РФ на обращение об открытии границы со стороны РФ.
Как сказал Бжания, если ситуация будет улучшаться, с 1 августа республика сможет открыть границу для индивидуального туризма, для тех, кто планирует остановиться в частных домах или у родственников.
Россия обсуждает с другими странами вопрос открытия границ, но конкретных решений пока не принималось, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли сейчас говорить об открытии границ России.
Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 15 июля. С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, а в приграничных Галском и Гагрском районах - комендантский час. С 15 мая в республике разрешили движение междугороднего транспорта, заработали заведения общепита. С 15 июня разрешено проведение массовых, культурных, спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий. Снят запрет на проведение туристской и экскурсионной деятельности. С 1 июля возобновили работу детские сады.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
810002
Обсудить 0
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Аслан БжанияМихаил МишустинАбхазия
Рекомендуем
Туристы в Милане, Италия
Власти Италии уточнили, из каких стран там ждут туристов
Аслан Бжания
Бжания не исключил, что Абхазия может внести изменения в Конституцию
Отдых туристов в Абхазии
Абхазия может открыться для россиян в июле
Туристы фотографируются на смотровой площадке у Военно-Грузинской дороги
Гиды и отельеры рассказали, что происходит с туризмом в разных странах
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП
Остров Родос
Иностранных туристов пустят в Грецию по штрих-коду
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
На Кубани продлили режим повышенной готовности
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ
В фирменном салоне Samsung Electronics в Москве
Samsung случайно показала новый флагманский смартфон
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
Экс-чиновник, продавший МиГ-31 по 153 рубля, познакомится с делом в СИЗО
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области
Актер Александр Петров
Умер старейший артист Театра Армии Александр Петров
Здание российского посольства в Латвии
Посольство в Риге прокомментировало запрет на вещание RT в Латвии
Журналистка Светлана Прокопьева
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
Аслан Бжания
Бжания заявил, что Абхазия хочет мира с Грузией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратиться в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
01:38СМИ: Белый дом намерен провести беседы с чиновниками Пентагона о карьере
Лента новостейМолния