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Экс-чиновник, продавший МиГ-31 по 153 рубля, познакомится с делом в СИЗО
Бывший сотрудник Росрезерва по Приволжскому федеральному округу Андрей Силяков, осужденный на 11 лет за хищение четырех самолетов МиГ и задержанный спустя 9 лет РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:58
миг-31
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
нижний новгород
генеральная прокуратура рф
балахнинский район
нижегородская область
происшествия
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нижний новгород
балахнинский район
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РИА Новости
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миг-31, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), нижний новгород, генеральная прокуратура рф, балахнинский район, нижегородская область, происшествия

Экс-чиновник, продавший МиГ-31 по 153 рубля, познакомится с делом в СИЗО

13:58 03.07.2020
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Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Бывший сотрудник Росрезерва по Приволжскому федеральному округу Андрей Силяков, осужденный на 11 лет за хищение четырех самолетов МиГ и задержанный спустя 9 лет розысков, находится в СИЗО в Нижнем Новгороде, где знакомится с материалами своего уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.
Как ранее уточнили в ФСИН, Силяков похитил не сами самолеты, а их планеры, а также свыше 35 тысяч тонн мазута, находившихся в мобилизационном резерве, и общий ущерб государству превысил 1,3 миллиарда рублей.
Сотрудник ФСИН
Вчера, 04:05
Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
Как рассказал "Комсомольской правде" прокурор Генпрокуратуры в ПФО Виктор Латин, в 2007 году проводилась масштабная распродажа деталей из государственных запасов, в том числе на продажу выставили листы железа и металлические пруты. "Силяков добавил в этот перечень четыре детали с названием "монтажный узел", которые оказались истребителями МиГ-31. Стоимость каждого чиновник оценил в 153 рубля", - говорится в публикации и подчеркивается, что злоумышленник продал истребители компании друга, после чего перепродал их заводу "Сокол" по рыночной цене.
В марте 2012 года суд назначил Силякову наказание 11 лет, которое было позже снижено до 10 лет 8 месяцев. Силяков на заседание суда не явился и был объявлен в федеральный розыск. В конце мая 2020 года ФСИН сообщила, что Силяков задержан спустя 9 лет розысков в доме его супруги в Балахнинском районе Нижегородской области.
"Местонахождение Силякова было установлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Нижегородской области. Во взаимодействии с сотрудниками ГУФСИН России по региону он был задержан. Сейчас он находится в СИЗО № 1 в Нижнем Новгороде для ознакомления с материалами своего уголовного дела", - рассказали агентству в пресс-службе УФСБ региона.
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МиГ-31Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)Нижний НовгородГенеральная прокуратура РФБалахнинский районНижегородская областьПроисшествия
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