Экс-чиновник, продавший МиГ-31 по 153 рубля, познакомится с делом в СИЗО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Бывший сотрудник Росрезерва по Приволжскому федеральному округу Андрей Силяков, осужденный на 11 лет за хищение четырех самолетов МиГ и задержанный спустя 9 лет розысков, находится в СИЗО в Нижнем Новгороде, где знакомится с материалами своего уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.
Как ранее уточнили в ФСИН, Силяков похитил не сами самолеты, а их планеры, а также свыше 35 тысяч тонн мазута, находившихся в мобилизационном резерве, и общий ущерб государству превысил 1,3 миллиарда рублей.
Как рассказал "Комсомольской правде" прокурор Генпрокуратуры в ПФО Виктор Латин, в 2007 году проводилась масштабная распродажа деталей из государственных запасов, в том числе на продажу выставили листы железа и металлические пруты. "Силяков добавил в этот перечень четыре детали с названием "монтажный узел", которые оказались истребителями МиГ-31. Стоимость каждого чиновник оценил в 153 рубля", - говорится в публикации и подчеркивается, что злоумышленник продал истребители компании друга, после чего перепродал их заводу "Сокол" по рыночной цене.
В марте 2012 года суд назначил Силякову наказание 11 лет, которое было позже снижено до 10 лет 8 месяцев. Силяков на заседание суда не явился и был объявлен в федеральный розыск. В конце мая 2020 года ФСИН сообщила, что Силяков задержан спустя 9 лет розысков в доме его супруги в Балахнинском районе Нижегородской области.
"Местонахождение Силякова было установлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Нижегородской области. Во взаимодействии с сотрудниками ГУФСИН России по региону он был задержан. Сейчас он находится в СИЗО № 1 в Нижнем Новгороде для ознакомления с материалами своего уголовного дела", - рассказали агентству в пресс-службе УФСБ региона.