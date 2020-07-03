Экс-чиновник, продавший МиГ-31 по 153 рубля, познакомится с делом в СИЗО

"Местонахождение Силякова было установлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Нижегородской области. Во взаимодействии с сотрудниками ГУФСИН России по региону он был задержан. Сейчас он находится в СИЗО № 1 в Нижнем Новгороде для ознакомления с материалами своего уголовного дела", - рассказали агентству в пресс-службе УФСБ региона.