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Лавров прокомментировал инициативу Каира по Ливии
"Каирская инициатива" по урегулированию в Ливии может стать основой для начала межливийского диалога, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:51
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война в сирии, акиля салех, халифа хафтар, сергей лавров, ливия, оон, сша, берлин (город), в мире

Лавров прокомментировал инициативу Каира по Ливии

13:51 03.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. "Каирская инициатива" по урегулированию в Ливии может стать основой для начала межливийского диалога, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы также обратили внимание на документ, который получил название "каирская декларация", который был оглашён президентом Египта, господином (Абдель Фаттахом) ас-Сиси 6 июня в ходе вашего визита в Египет. И считаем, что эта инициатива Каира вписывается в рамки решений международной конференции по Ливии в Берлине и вполне может лечь в основу межливийских дискуссий по реализации вашей инициативы", - заявил Лавров на встрече со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом.
Здание министерства иностранных дел РФ
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В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
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Война в СирииАкиля СалехХалифа ХафтарСергей ЛавровЛивияООНСШАБерлин (город)В мире
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