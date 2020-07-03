https://ria.ru/20200703/1573848973.html
Готовившего массовое убийство пермского подростка отправили в колонию
Суд в Пермском крае приговорил 15-летнего подростка, который планировал устроить расправу над учениками и педагогами своей школы, к трем годам воспитательной... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:51
2020-07-03T15:05
чердынский район
пермский край
происшествия
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РИА Новости
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чердынский район, пермский край, происшествия
ПЕРМЬ, 3 июл - РИА Новости.
Суд в Пермском крае
приговорил 15-летнего подростка, который планировал устроить расправу над учениками и педагогами своей школы, к трем годам воспитательной колонии, сообщили РИА Новости в Чердынском районном суде.
"Приговор вынесен сегодня. Подросток по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц) приговорен к трем годам лишения свободы, отбывать которые будет в воспитательной колонии. Также к нему будут применены меры принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", - сказали в суде. Собеседница агентства уточнила, что приговор пока не вступил в законную силу.
По информации пресс-службы регионального следственного управления СКР, подросток испытывал ненависть к некоторым учителям и ученикам своей школы в Чердынском районе
за, как он считал, неприязненное отношение к нему. С конца октября 2019 года он начал активно готовиться к массовому убийству, об этом узнала мать юноши, которая обратилась в правоохранительные органы, указывают правоохранители.
"По результатам расследования в управление образования по Чердынскому району, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по Чердынскому району, а также в ОМВД России по Чердынскому району были внесены представления о выявленных причинах и условиях совершенного преступления", — добавили в краевом следственном управлении.
Во время расследования в отношении подростка была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, его признали вменяемым.