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Готовившего массовое убийство пермского подростка отправили в колонию
Суд в Пермском крае приговорил 15-летнего подростка, который планировал устроить расправу над учениками и педагогами своей школы, к трем годам воспитательной... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:05
чердынский район
пермский край
происшествия
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353
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чердынский район, пермский край, происшествия

Готовившего массовое убийство пермского подростка отправили в колонию

13:51 03.07.2020 (обновлено: 15:05 03.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ПЕРМЬ, 3 июл - РИА Новости. Суд в Пермском крае приговорил 15-летнего подростка, который планировал устроить расправу над учениками и педагогами своей школы, к трем годам воспитательной колонии, сообщили РИА Новости в Чердынском районном суде.
"Приговор вынесен сегодня. Подросток по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц) приговорен к трем годам лишения свободы, отбывать которые будет в воспитательной колонии. Также к нему будут применены меры принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", - сказали в суде. Собеседница агентства уточнила, что приговор пока не вступил в законную силу.
По информации пресс-службы регионального следственного управления СКР, подросток испытывал ненависть к некоторым учителям и ученикам своей школы в Чердынском районе за, как он считал, неприязненное отношение к нему. С конца октября 2019 года он начал активно готовиться к массовому убийству, об этом узнала мать юноши, которая обратилась в правоохранительные органы, указывают правоохранители.
"По результатам расследования в управление образования по Чердынскому району, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по Чердынскому району, а также в ОМВД России по Чердынскому району были внесены представления о выявленных причинах и условиях совершенного преступления", — добавили в краевом следственном управлении.
Во время расследования в отношении подростка была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, его признали вменяемым.
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