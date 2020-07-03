Готовившего массовое убийство пермского подростка отправили в колонию

"Приговор вынесен сегодня. Подросток по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц) приговорен к трем годам лишения свободы, отбывать которые будет в воспитательной колонии. Также к нему будут применены меры принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", - сказали в суде. Собеседница агентства уточнила, что приговор пока не вступил в законную силу.