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В Кузбассе сбивший ребенка насмерть водитель получил условный срок
Житель Новокузнецка, проехавший на перекрестке на красный свет с превышением скорости и сбивший насмерть ребенка на пешеходном переходе, получил условный срок в РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:50
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
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РИА Новости
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новокузнецк, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе сбивший ребенка насмерть водитель получил условный срок

13:50 03.07.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
КЕМЕРОВО, 3 июл - РИА Новости. Житель Новокузнецка, проехавший на перекрестке на красный свет с превышением скорости и сбивший насмерть ребенка на пешеходном переходе, получил условный срок в 1,5 года, сообщает прокуратура Кемеровской области.
В феврале 2020 года в Новокузнецке подсудимый, управляя автомобилем LEXUS ES250, двигался со скоростью более 90 километров в час, превышая ограничение в 40 километров в час. Он, не снизив скорость, выехал на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора и наехал на мальчика на регулируемом пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали, но он умер в больнице в тот же день.
Мужчине было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.
"После окончания расследования следователем в суд было направлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа, поскольку обвиняемый полностью признал вину, загладил потерпевшей причиненный вред, и она была согласна на прекращение уголовного дела с назначением судебного штрафа", – говорится в сообщении.
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Центральный районный суд Новокузнецка в апреле отказался удовлетворить ходатайство, учитывая, что на момент преступления и после обвиняемый более 40 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, были учтены и иные обстоятельства, препятствующие прекращению уголовного дела с назначением судебного штрафа. Суд отказал и в прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.
"Сегодня, 3 июля, в Новокузнецке вынесен обвинительный приговор мужчине, который сбил на автомобиле 10-летнего ребенка, он скончался… Центральный районный суд города Новокузнецка признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком 2 года", – указывает надзорное ведомство.
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