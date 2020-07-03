В Кузбассе сбивший ребенка насмерть водитель получил условный срок

КЕМЕРОВО, 3 июл - РИА Новости. Житель Житель Новокузнецка , проехавший на перекрестке на красный свет с превышением скорости и сбивший насмерть ребенка на пешеходном переходе, получил условный срок в 1,5 года, сообщает прокуратура Кемеровской области

В феврале 2020 года в Новокузнецке подсудимый, управляя автомобилем LEXUS ES250, двигался со скоростью более 90 километров в час, превышая ограничение в 40 километров в час. Он, не снизив скорость, выехал на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора и наехал на мальчика на регулируемом пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали, но он умер в больнице в тот же день.

Мужчине было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

"После окончания расследования следователем в суд было направлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа, поскольку обвиняемый полностью признал вину, загладил потерпевшей причиненный вред, и она была согласна на прекращение уголовного дела с назначением судебного штрафа", – говорится в сообщении.

Центральный районный суд Новокузнецка в апреле отказался удовлетворить ходатайство, учитывая, что на момент преступления и после обвиняемый более 40 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, были учтены и иные обстоятельства, препятствующие прекращению уголовного дела с назначением судебного штрафа. Суд отказал и в прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.