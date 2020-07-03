В Кузбассе сбивший ребенка насмерть водитель получил условный срок

КЕМЕРОВО, 3 июл - РИА Новости. Житель Новокузнецка, проехавший на перекрестке на красный свет с превышением скорости и сбивший насмерть ребенка на пешеходном переходе, получил условный срок в 1,5 года, сообщает прокуратура Кемеровской области.
В феврале 2020 года в Новокузнецке подсудимый, управляя автомобилем LEXUS ES250, двигался со скоростью более 90 километров в час, превышая ограничение в 40 километров в час. Он, не снизив скорость, выехал на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора и наехал на мальчика на регулируемом пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали, но он умер в больнице в тот же день.
Мужчине было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.
"После окончания расследования следователем в суд было направлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа, поскольку обвиняемый полностью признал вину, загладил потерпевшей причиненный вред, и она была согласна на прекращение уголовного дела с назначением судебного штрафа", – говорится в сообщении.
Центральный районный суд Новокузнецка в апреле отказался удовлетворить ходатайство, учитывая, что на момент преступления и после обвиняемый более 40 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, были учтены и иные обстоятельства, препятствующие прекращению уголовного дела с назначением судебного штрафа. Суд отказал и в прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.
"Сегодня, 3 июля, в Новокузнецке вынесен обвинительный приговор мужчине, который сбил на автомобиле 10-летнего ребенка, он скончался… Центральный районный суд города Новокузнецка признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком 2 года", – указывает надзорное ведомство.