В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрела со стороны силовиков

Ранее в ведомстве заявили, что подразделениям ДНР удалось ликвидировать БПЛА украинских силовиков, который корректировал минометный огонь по окраинам Горловки. Представитель Народной милиции пояснил, что после этого силовики продолжили обстрел "вслепую".

"Несколько выпущенных мин попало по северной окраине Зайцево. Одна из мин, выпущенная с огневых позиций 137-го батальона (украинских силовиков - ред.), попала в жилой двор, где в этот момент находилась мирная жительница 1940 года рождения. В результате полученных ранений женщина погибла", - сказал представитель Народной милиции ДНР.