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В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрела со стороны силовиков
Жительница поселка Зайцево на окраине подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка погибла в результате обстрела со стороны... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:49
ситуация в днр и лнр
стирол
донецкая народная республика
горловка
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, стирол, донецкая народная республика, горловка, донецк (донецкая область), в мире

В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрела со стороны силовиков

13:49 03.07.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Жительница поселка Зайцево на окраине подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка погибла в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Ранее в ведомстве заявили, что подразделениям ДНР удалось ликвидировать БПЛА украинских силовиков, который корректировал минометный огонь по окраинам Горловки. Представитель Народной милиции пояснил, что после этого силовики продолжили обстрел "вслепую".
"Несколько выпущенных мин попало по северной окраине Зайцево. Одна из мин, выпущенная с огневых позиций 137-го батальона (украинских силовиков - ред.), попала в жилой двор, где в этот момент находилась мирная жительница 1940 года рождения. В результате полученных ранений женщина погибла", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСтиролДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДонецк (Донецкая область)В мире
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