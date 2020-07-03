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Жена Бута сообщила о трех заболевших COVID-19 в тюрьме, где его содержат
В тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс, в которой отбывает 25-летний срок заключения российский бизнесмен Виктор Бут, зарегистрированы уже три случая... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор бут, сша, в мире

Жена Бута сообщила о трех заболевших COVID-19 в тюрьме, где его содержат

13:48 03.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ТургиевАлла Бут
Алла Бут
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Алла Бут. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс, в которой отбывает 25-летний срок заключения российский бизнесмен Виктор Бут, зарегистрированы уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила РИА Новости в пятницу супруга россиянина Алла Бут, накануне поговорившая с ним по телефону.
"Виктор позвонил в четверг ночью. Он сейчас звонит нерегулярно, только когда его выпускают для этого из камеры. В тюрьме строжайший режим из-за того, что там уже трое заболевших коронавирусной инфекцией", - сообщила она агентству.
"Все трое заболевших, как оказалось, были переведены в Мэрион из других федеральных тюрем, где уже были заболевшие. Муж рассказал, что для переведенных выделили специальный карантинный блок, в котором сначала у двоих, а потом у еще одного из них и обнаружили коронавирус", - рассказала Бут.
Она также сообщила агентству со слов супруга, что питание в тюрьме продолжает ухудшаться из-за проблем со снабжением, которые начались несколько недель назад.
"А в начале этой недели из-за урагана тюрьма на сутки осталась без электричества, и в эти сутки никого не выпускали из камер даже на те час-два в день, которые положены заключенным по эпидемиологическому режиму", - сказала Бут.
Колючая проволока
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Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
В пятницу вступил в силу приговор Мосгорсуда в отношении бывшего американского военнослужащего Пола Уилана, который был осужден на 16 лет за шпионаж. Американский гражданин воздержался от обжалования приговора суда первой инстанции в положенный по закону срок, после чего приговор вступил в законную силу.
Сразу после объявления приговора защита Уилана заявляла о том, что российской стороной якобы рассматривается вопрос об обмене Уилана на россиян Бута и Константина Ярошенко. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не может прокомментировать, увязывается ли возможность освобождения Уилана с переговорами о возвращении в Россию Ярошенко и Бута.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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