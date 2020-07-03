Бжания пригласил Путина на открытие памятника героям-авиаторам в Сухуме

"Во время обеда, который был после Парада, я пригласил Владимира Владимировича Путина и других президентов, присутствующих на обеде, на открытие памятника авиаторам... Он поблагодарил. Будет возможность - приедет. Мы будем очень рады. Вот такого рода был контакт и такие контакты мы ждем в дальнейшем", - сказал Бжания в ходе пресс-конференции.