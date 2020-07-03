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75 лет Великой Победы
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Бжания пригласил Путина на открытие памятника героям-авиаторам в Сухуме
Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что во время обеда после парада Победы в Москве пригласил российского лидера Владимира Путина в Сухум на открытие... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:47
75 лет великой победы
владислав ардзинба
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аслан бжания
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владислав ардзинба, черное море, аслан бжания, владимир путин, абхазия, общество

Бжания пригласил Путина на открытие памятника героям-авиаторам в Сухуме

13:47 03.07.2020
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкАслан Бжания
Аслан Бжания
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Аслан Бжания. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что во время обеда после парада Победы в Москве пригласил российского лидера Владимира Путина в Сухум на открытие памятника героям-авиаторам Великой Отечественной войны.
Ранее замдиректора музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинбы Николай Медвенский сообщил РИА Новости, что памятник героям-авиаторам Великой Отечественной войны откроют 24 июля в абхазской столице рядом с памятником Неизвестному солдату.
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"Во время обеда, который был после Парада, я пригласил Владимира Владимировича Путина и других президентов, присутствующих на обеде, на открытие памятника авиаторам... Он поблагодарил. Будет возможность - приедет. Мы будем очень рады. Вот такого рода был контакт и такие контакты мы ждем в дальнейшем", - сказал Бжания в ходе пресс-конференции.
Абхазский президент отметил, что в ходе визита в Россию на парад Победы у него была короткая встреча с российским руководством. "Формат встречи не предполагал обсуждение проблем межгосударственных. Скорее всего, будет официальная поездка, в рамках которой у меня будет возможность детально обсудить с российским коллегой все вопросы двустороннего сотрудничества", - пояснил он.
Ранее замдиректора музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинбы также сообщил РИА Новости, что уже возведен постамент памятника, на котором закреплен винт от самолета времен Великой Отечественной войны. Он уточнил, что винт, установленный на памятнике, был найден в Черном море и поднят на поверхность экипажем одного из судов Сухумского рыбного хозяйства, а позже доставлен на хранение в Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа. Винт принадлежал советскому истребителю ЛаГГ-3 из состава 3-й авиаэскадрильи 6-го гвардейского авиационного полка ВВС Черноморского флота. Пилотировал самолет гвардии старший лейтенант Николай Николаевич Сиков 1922 года рождения.
В Великой Отечественной войне участвовали 55 тысяч жителей Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.
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75 лет Великой ПобедыВладислав АрдзинбаЧерное мореАслан БжанияВладимир ПутинАбхазияОбщество
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