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Российский МИД призвал немедленно прекратить боевые действия в Ливии
Россия призывает к немедленному прекращению боевых действий в Ливии и началу политического диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:42
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акиля салех, халифа хафтар, сергей лавров, евросоюз, ливия, оон, сша, в мире

Российский МИД призвал немедленно прекратить боевые действия в Ливии

13:42 03.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия призывает к немедленному прекращению боевых действий в Ливии и началу политического диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы полностью поддержали тогда и продолжаем поддерживать ваше предложение о немедленном прекращении боевых действий, о начале политического диалога, в результате которого должны сформироваться новые единые органы власти на основе равноправного представительства трех исторических регионов Ливии", - сказал Лавров на встрече со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
В конце апреля Хафтар объявил о выходе из политического соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС, подписанного 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко). Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
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