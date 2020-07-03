Военный комитет ОДКБ скорректировал планы на 2020 год из-за пандемии

"С учетом складывающейся санитарно-эпидемической обстановки уточнен порядок реализации Плана совместной подготовки органов управления формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2020 год", - сказал Герасимов.

Генштабы стран организации также проанализировали военно-политическую обстановку в регионе, подтвердили общее понимание характера вызовов и угроз и необходимость скоординированных действий по их нейтрализации.

Участники заседания обсудили проект плана развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ на 2021-2025 годы. "Намечены пути дальнейшей проработки аспектов, связанных с международными полетами авиации вооруженных сил государств-членов ОДКБ, созданием аналитического центра, а также совершенствованием структуры и состава коллективных авиационных сил организации", - добавил Герасимов.

Также на заседании были определены направления развития мультисервисной сети связи, подведены итоги работы Военной академии связи имени Маршала Буденного в качестве базовой организации ОДКБ по подготовке военных связистов.

В завершение заседания генерал подчеркнул, что принятые решения поспособствуют дальнейшему укреплению системы коллективной безопасности ОДКБ и стабильности в странах организации.