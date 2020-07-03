Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573848111.html
Военный комитет ОДКБ скорректировал планы на 2020 год из-за пандемии
Военный комитет ОДКБ скорректировал планы совместной деятельности и подготовки органов управления на 2020 год из-за пандемии коронавируса, сообщил председатель... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
вооруженные силы рф
валерий герасимов
одкб
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_0:36:2826:1626_1400x0_80_0_0_e601a7012d57ed6ec5d5ab839a47dfdf.jpg
https://ria.ru/20200623/1573334358.html
https://ria.ru/20200603/1572413123.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_0:36:2826:1626_1400x0_80_0_0_e601a7012d57ed6ec5d5ab839a47dfdf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_95:0:2826:2048_1400x0_80_0_0_19fd3b4fd2e9fb5e21fa108a109e2d12.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_602:0:2650:2048_1400x0_80_0_0_cebb1144fc3f98a6629bc007a4c9a892.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, вооруженные силы рф, валерий герасимов, одкб, безопасность, в мире

Военный комитет ОДКБ скорректировал планы на 2020 год из-за пандемии

13:39 03.07.2020
61
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Военный комитет ОДКБ скорректировал планы совместной деятельности и подготовки органов управления на 2020 год из-за пандемии коронавируса, сообщил председатель комитета, начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.
"С учетом складывающейся санитарно-эпидемической обстановки уточнен порядок реализации Плана совместной подготовки органов управления формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2020 год", - сказал Герасимов.
Флаг ОДКБ
23 июня, 02:24
ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
Генштабы стран организации также проанализировали военно-политическую обстановку в регионе, подтвердили общее понимание характера вызовов и угроз и необходимость скоординированных действий по их нейтрализации.
Участники заседания обсудили проект плана развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ на 2021-2025 годы. "Намечены пути дальнейшей проработки аспектов, связанных с международными полетами авиации вооруженных сил государств-членов ОДКБ, созданием аналитического центра, а также совершенствованием структуры и состава коллективных авиационных сил организации", - добавил Герасимов.
Станислав Зась
3 июня, 16:21
Генсек ОДКБ прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Также на заседании были определены направления развития мультисервисной сети связи, подведены итоги работы Военной академии связи имени Маршала Буденного в качестве базовой организации ОДКБ по подготовке военных связистов.
В завершение заседания генерал подчеркнул, что принятые решения поспособствуют дальнейшему укреплению системы коллективной безопасности ОДКБ и стабильности в странах организации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВооруженные силы РФВалерий ГерасимовОДКББезопасностьВ мире
Рекомендуем
Игорь Коротченко
Эксперт рассказал о возможном применении С-500
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Ракетный крейсер "Князь Владимир" прибыл на базу Северного флота
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
Выход США из ДРСМД был спланирован заранее, заявили в Минобороны
Подводная лодка Великий Новгород на территории Новороссийской военно-морской базы
Адмирал рассказал об активности российских подлодок в Атлантике
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник
В Совфеде ответили на критику США в адрес "Буревестника" и "Посейдона"
Сборка крылатой ракеты с ядерной силовой установкой Буревестник
В США назвали "ужасными" российские "Буревестник" и "Посейдон"
24 февраля 2012. Старший вице-президент Центра политических исследований России Евгений Бужинский
Генерал объяснил выход США из ДРСМД
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Минобороны: партнерство России и Китая вызывает у Болтона изжогу
Заграничный паспорт
В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
Военные медики
Полевой военный госпиталь в Чите начал помогать Якутии в борьбе с COVID
Марина Лукашевич
Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 миллионов рублей
Танковый биатлон
В Подмосковье прошли гонки конкурса "Танковый биатлон" АрМИ-2020
Всеармейский конкурс в рамках Армейских международных игр-2020 среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Мастер-оружейник имени маршала артиллерии Николая Дмитриевича Яковлева
Команда из Пензы представит Россию на конкурсе "Мастер-оружейник"
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин
В ВКС рассказали о радиолокационных станциях "Контейнер"
Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Британские истребители сопроводили российские самолеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратиться в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
01:38СМИ: Белый дом намерен провести беседы с чиновниками Пентагона о карьере
Лента новостейМолния