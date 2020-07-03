https://ria.ru/20200703/1573848111.html
Военный комитет ОДКБ скорректировал планы на 2020 год из-за пандемии
Военный комитет ОДКБ скорректировал планы совместной деятельности и подготовки органов управления на 2020 год из-за пандемии коронавируса, сообщил председатель... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:39
2020-07-03T13:39
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валерий герасимов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Военный комитет ОДКБ
скорректировал планы совместной деятельности и подготовки органов управления на 2020 год из-за пандемии коронавируса
, сообщил председатель комитета, начальник Генштаба ВС РФ
, генерал армии Валерий Герасимов
.
"С учетом складывающейся санитарно-эпидемической обстановки уточнен порядок реализации Плана совместной подготовки органов управления формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2020 год", - сказал Герасимов.
Генштабы стран организации также проанализировали военно-политическую обстановку в регионе, подтвердили общее понимание характера вызовов и угроз и необходимость скоординированных действий по их нейтрализации.
Участники заседания обсудили проект плана развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ на 2021-2025 годы. "Намечены пути дальнейшей проработки аспектов, связанных с международными полетами авиации вооруженных сил государств-членов ОДКБ, созданием аналитического центра, а также совершенствованием структуры и состава коллективных авиационных сил организации", - добавил Герасимов.
Также на заседании были определены направления развития мультисервисной сети связи, подведены итоги работы Военной академии связи имени Маршала Буденного в качестве базовой организации ОДКБ по подготовке военных связистов.
В завершение заседания генерал подчеркнул, что принятые решения поспособствуют дальнейшему укреплению системы коллективной безопасности ОДКБ и стабильности в странах организации.
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.