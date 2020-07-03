Глава офиса Зеленского примет участие во встрече в Берлине по Донбассу

КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и руководитель офиса президента Андрей Ермак посетят в пятницу Берлин, в рамках визита запланирована встреча с политическими советниками лидеров государств-участников "нормандского формата", сообщила пресс-служба главы государства.
"Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в пятницу, третьего июля, в составе украинской делегации, которую возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, посетит с рабочим визитом Германию. Запланирована встреча с политическими советниками лидеров государств - участников нормандского формата", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в рамках встречи планируется "обсуждение прогресса в работе трехсторонней контактной группы по Донбассу, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в "нормандском формате" в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств "нормандской четверки" в Берлине".