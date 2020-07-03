Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573848090.html
Глава офиса Зеленского примет участие во встрече в Берлине по Донбассу
Украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и руководитель офиса президента Андрей... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:44
россия
алексей резников
андрей ермак
франция
украина
"нормандская четверка"
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:30:3132:1792_1400x0_80_0_0_d9e8a5763840d2f9311286e8ee40b5da.jpg
https://ria.ru/20200626/1573496052.html
1
россия
франция
украина
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:30:3132:1792_1400x0_80_0_0_d9e8a5763840d2f9311286e8ee40b5da.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_218:0:2949:2048_1400x0_80_0_0_4949cef1524608590ddf82bec3dbbb81.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_559:0:2607:2048_1400x0_80_0_0_75ac622db9a7993ca884d4287ae87bde.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей резников, андрей ермак, франция, украина, "нормандская четверка", берлин (город), в мире

Глава офиса Зеленского примет участие во встрече в Берлине по Донбассу

13:38 03.07.2020 (обновлено: 13:44 03.07.2020)
835
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и руководитель офиса президента Андрей Ермак посетят в пятницу Берлин, в рамках визита запланирована встреча с политическими советниками лидеров государств-участников "нормандского формата", сообщила пресс-служба главы государства.
"Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в пятницу, третьего июля, в составе украинской делегации, которую возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, посетит с рабочим визитом Германию. Запланирована встреча с политическими советниками лидеров государств - участников нормандского формата", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в рамках встречи планируется "обсуждение прогресса в работе трехсторонней контактной группы по Донбассу, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в "нормандском формате" в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств "нормандской четверки" в Берлине".
Встреча лидеров нормандской четверки
26 июня, 09:09
Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"
120008
Обсудить 1
РоссияАлексей РезниковАндрей ЕрмакФранцияУкраина"Нормандская четверка"Берлин (город)В мире
Рекомендуем
Аслан Бжания
Бжания пригласил Путина на открытие памятника героям-авиаторам в Сухуме
Игорь Коротченко
Эксперт рассказал о возможном применении С-500
Полицейский
Девочка в Москве захлебнулась в ванной, пока мать играла в карты
Здание правительства Украины в Киеве
Источник: Киев не привез в Берлин проект измененной конституции
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ назвали условие лишения схиигумена Сергия сана
Глава ДНР Денис Пушилин
Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин
Здание министерства иностранных дел РФ
Российский МИД призвал немедленно прекратить боевые действия в Ливии
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП
Украинский военный
В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрела со стороны силовиков
Молоток в зале судебных заседаний
В Кузбассе сбивший ребенка насмерть водитель получил условный срок
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Зеленский оценил прогресс по урегулированию конфликта в Донбассе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал инициативу Каира по Ливии
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Ракетный крейсер "Князь Владимир" прибыл на базу Северного флота
Жан Кастекс
Макрон назначил Жана Кастекса на должность премьер-министра
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин оценил реакцию Запада на принятие поправок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратиться в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
Лента новостейМолния