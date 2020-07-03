В Госдуме могут рассмотреть идею объявления выходного в День Конституции

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Празднование Дня Конституции следует сохранить за 12 декабря и стоит также обсудить возвращение выходного дня в этот день, считает член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова ("Единая Россия").
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия") ранее заявила, что 1 июля, день общероссийского голосования по поправкам к Конституции, в перспективе стоит сделать выходным.
"Необходимо предельно аккуратно и внимательно относиться к таким вопросам. День Конституции Российской Федерации официально установлен 12 декабря. Это день ее принятия и одобрения, поэтому учреждение дополнительной праздничной даты не несёт под собой политической или общественной основы. Кроме того, внесение изменений в Конституцию в нашей стране проходит не впервые", - сказала Павлова РИА Новости.
"С другой стороны, прошедшее общенародное голосование 1 июля привлекло значительное внимание и повысило значение главного документа страны. Люди пришли на избирательные участки и выразили свою гражданскую позицию. Фактически, в этот день был определен новый вектор дальнейшего развития нашего государства. В этой связи возможно рассматривать идеи о праздновании Дня Конституции 12 декабря и объявлении его нерабочим днём. Это решение находится в компетенции Государственной Думы", - считает парламентарий.
День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. В течение 12 лет 12 декабря было выходным днем. С 1 января 2005 года, согласно принятым Госдумой поправкам в Трудовой кодекс (Федеральный закон от 29 декабря 2004 года), этот день стал рабочим. В июле 2005 года День Конституции России был причислен к памятным датам.