В Госдуме могут рассмотреть идею объявления выходного в День Конституции

"Необходимо предельно аккуратно и внимательно относиться к таким вопросам. День Конституции Российской Федерации официально установлен 12 декабря. Это день ее принятия и одобрения, поэтому учреждение дополнительной праздничной даты не несёт под собой политической или общественной основы. Кроме того, внесение изменений в Конституцию в нашей стране проходит не впервые", - сказала Павлова РИА Новости.

"С другой стороны, прошедшее общенародное голосование 1 июля привлекло значительное внимание и повысило значение главного документа страны. Люди пришли на избирательные участки и выразили свою гражданскую позицию. Фактически, в этот день был определен новый вектор дальнейшего развития нашего государства. В этой связи возможно рассматривать идеи о праздновании Дня Конституции 12 декабря и объявлении его нерабочим днём. Это решение находится в компетенции Государственной Думы", - считает парламентарий.